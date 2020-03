Google posa en marxa una web per informar sobre el covid-19

La tecnològica Google ha anunciat la posada en marxa d'una nova web en la qual recollirà la informació més important sobre el coronavirus. Aquest nou portal centralitzarà tots els detalls sobre la malaltia, els llocs oficials on demanar ajuda, consells de prevenció i tendències quant a cerques sobre el coronavirus a la web. Quan l'usuari de l'Estat entra en el nou espai de Google troba la definició del covid-19 (incloent-hi mesures de prevenció, símptomes i tractament) i la informació disponible a les pàgines oficials del govern espanyol i de l'Organització Mundial de la Salut.

A més de la informació, la nova pàgina de Google també inclou recursos en castellà per a mestres – Enseña desde casa– i per a estudiants – Aprende desde casa– per poder continuar amb el curs lectiu durant el temps que duri el confinament a causa del coronavirus. El nou espai de Google també para atenció en el teletreball i ofereix accés a diferents recursos i eines que permeten a empreses i treballadors continuar desenvolupant les seves tasques encara que sigui a distància. Entre altres coses, Google posa a disposició de les pimes diferents directrius per poder seguir operant des de casa.