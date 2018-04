La HBO es deixa seduir per la maldat de ‘Killing Eve’

La perversitat pot ser captivadora i això ho sap l’Eve (Sandra Oh), una avorrida funcionaria de l’MI5 que se sent atreta per tot allò macabre i per les dones assassines, de les quals es considera una fan. Ella és la protagonista de Killing Eve, un thriller escrit per la britànica Phoebe Waller-Bridge, que va atreure l’atenció de la crítica amb Fleabag, una comèdia fosca basada en una obra de teatre escrita per ella mateixa que, aparentment, té poc a veure amb el seu nou projecte, que s’estrena avui a la plataforma HBO.

Basada en les novel·les de Luke Jennings, la sèrie produïda per BBC America explica el joc del gat i la rata que s’estableix entre l’Eve i la Villanelle (Jodie Comer), una assassina letal a qui li encanta gaudir de tot tipus de luxes. El personatge de Sandra Oh, recordada per haver sigut Cristina Yang a Anatomia de Grey, intentarà atrapar l’assassina. La fascinació que sent l’Eve per la Villanelle és recíproca i genera una tensió gairebé sexual. “L’obsessió arriba a diferents nivells psicològics. Inconscientment, van l’una cap a l’altra”, explica Oh, que afegeix que la Villanelle representa coses -la llibertat, la maldat, l’atreviment- que l’Eve ha d’acceptar d’ella mateixa o que necessita. “Em va semblar realment interessant: una dona en un espiral sobre ella mateixa i cap a un lloc fosc”, assegura del seu personatge l’actriu canadenca, que qualifica els guions de la sèrie com “energètics”.

Acció feminista

Definida per TVline com un thriller amb un punt de vista fermament feminista i un sentit de l’humor molt negre, Killing Eve exemplifica, segons Sandra Oh, el gir que ha de fer la indústria televisiva, especialment després del moviment #Metoo. “Aquest és el canvi del qual estem parlant; aquí hi ha una persona jove que té una veu creativa i escriu la seva pròpia obra de teatre. Algú li dona la seva gran oportunitat i confia en ella per fer tota una sèrie”, explica Oh sobre Waller-Bridge, que quan es va incorporar al projecte encara no havia escrit la versió televisiva del seu monòleg Fleabag.

La persecució d’un criminal sense escrúpols no és una història nova dins del gènere del thriller. El que diferencia Killing Eve de qualsevol altra sèrie d’acció és que aquesta lluita de forces s’estableix entre dues dones que acaben caient en una mena “d’amor d’espionatge”, tal com ho anomena la guionista.

Per al rol de la Villanelle, l’equip va escollir l’actriu Jodie Comer, una intèrpret que, segons els productors, tenia una aparença de normalitat que encaixava amb el personatge. “Volíem que els espectadors sentissin que era una persona normal, que podia seure al seu costat al metro i que, al cap d’un moment, els podia matar”, explica Sarah Barnett, directora general de BBC America. Per a la guionista de la sèrie, el paper de l’assassina és el tipus de rol que mai li van oferir quan es va graduar a la Royal Academy of Dramatic Art. “Notava que hi havia moltes limitacions pel que fa els papers que estaven disponibles, sempre eren bastant bidimensionals. La Villanelle, una dona totalment aliena a la moralitat, li donava l’oportunitat d’escriure un personatge complex. “Volia que el seu menyspreu per les conviccions i les conseqüències de les seves accions enamoressin l’espectador -assegura Waller-Bridge-. Crec que hi ha un punt de diversió en la gent que se’n riu de les conviccions i sorprenen la nostra moralitat. Gaudeixes veient el seu joc, però les coses que ella fa són pertorbadores”, sentencia.

Més enllà de les dues protagonistes, la resta de personatges principals també estan interpretats per dones. Fiona Shaw és la cap d’intel·ligència Carolyn, i Kirby Howell-Baptiste interpreta l’assistent de l’Eve, l’Elena. En les novel·les originals aquests dos rols eren masculins, però en el pas a la petita pantalla van passar a ser femenins. La decisió, al principi, va trobar certes resistències i, segons confessa Waller-Bridge, es va arribar a plantejar el dubte de si fer aparèixer “massa dones” podia fer poc creïble la sèrie. “Jo pensava: «Però què dieu?» No serà així si està ben escrita i ben rodada”, recorda la guionista.

Si Fleabag funcionava com un drama que aparentment era una comèdia, Killing Eve promet acció amb dosis d’humor negre, un element que Waller-Bridge ha demostrat dominar tant a la sèrie que li ha donat la fama com a Crashing, la comèdia amb què va debutar com a creadora a Channel 4.

Segona temporada en marxa

Abans d’estrenar-se, la sèrie, que en la primera entrega consta de vuit episodis, ja ha sigut premiada amb una segona temporada, segons ha confirmat BBC America. Els nous capítols comptaran tant amb les actrius principals com amb la guionista. “La resposta inicial ha sigut increïble. Per això -i perquè estimem aquesta sèrie original i divertida- hem decidit seguir endavant amb ella fins i tot abans d’estrenar-la”, assegura Sarah Barnett.