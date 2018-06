Hearst s'endú la històrica revista 'Fotogramas' de Barcelona

Degana de les revistes de cinema a Europa –va ser fundada el 1946–, 'Fotogramas' deixarà a finals de mes la Barcelona que la va veure néixer, i créixer. Així ho ha decidit el grup editor Hearst, que prescindirà dels nou treballadors que tenia la publicació (a qui va oferir traslladar-se a Madrid, on el grup té la seu central). La intenció de l'empresa és elaborar aquest títol mensual amb personal que ja treballa en altres revistes del grup, entre un catàleg que inclou noms com 'Teleprograma', '¡Qué me dices!' i 'Esquire'.

Es perd així l'única revista de cinema amb seu a Barcelona de les que s'editaven actualment. 'Fotogramas' va ser una creació del matrimoni Antonio Nadal-Rodó i María Fernanda Gañán, però va ser la seva filla, Elisenda Nadal, qui la va convertir en referent entre les revistes del ram, amb una barreja de cinefília i glamur (i molta proximitat amb els moviments d'esquerra). Entre les persones que hi van col·laborar destaquen Terenci Moix, Enrique Vila-Matas, Rosa Montero, Maruja Torres i el Perich. La capçalera va passar a ser controlada pel grup Hachette a finals dels vuitanta, però en va respectar sempre la idiosincràsia (i la direcció fèrria de Nadal). L'any 2007 es va produir un nou relleu generacional, en aquest cas amb Toni Ulled, fill d'Elisenda Nadal. I el 2011 la multinacional Hearst es va fer càrrec de 'Fotogramas' quan va comprar la divisió de revistes d'Hachette.