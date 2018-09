Henry Cavill protagonitzarà l'adaptació de la saga 'The Witcher' de Netflix

Netflix ha confirmat avui que Henry Cavill serà el protagonista de la saga 'The Witcher', l'adaptació que prepara Netflix de la sèrie d'històries de fantasia creada per l' escriptor polac Andrzej Sapkowski . Cavill, conegut per haver sigut Superman i haver participat a 'Misión Imposible: Fallout' al costat de Tom Cruise, serà Geralt de Rivia, un dels últims bruixots de la terra. La sèrie, que comptarà de vuit episodis, es presenta com un possible relleu a 'Joc de trons', que finalitzarà l'any 2019.

Les històries de 'The Witcher', que consten de vuit novel·les, s'ambienten en un continent sense identificar i es defineixen com relats èpics que uneixen família i destí. Geralt de la Rivia, un bruixot mercenari que es dedica a caçar monstres, veurà com el seu destí canvia quan conegui una bruixa poderosa i una princesa que amaga un important secret.