Heredia i Melero tornen avui, però Soler encara no

La graella de TV3 comença a tornar a la normalitat a partir d’avui, tot i que no estarà a ple rendiment fins d’aquí uns dies. De moment, avui a les 8.00 h comença una nova temporada d’ Els matins, amb Lídia Heredia al capdavant i amb el president de la Generalitat, Quim Torra, com a primer convidat de la temporada. El programa guanya una hora i s’allargarà fins a les 12.00 h, moment en què començarà el nou 12-14, un espai presentat per Carles Costa que fa evolucionar les rodes informatives del 3/24 amb la voluntat de donar-los personalitat pròpia. El programa anirà agafant forma durant les pròximes setmanes, però de moment es planteja com dos blocs d’una hora que tractaran les informacions amb més profunditat del que permet el format de 30 minuts del canal de notícies.

A la tarda, el Cuines recupera el seu lloc habitual, entre el Telenotícies migdia i la telenovel·la Com si fos ahir, que avui estrena la nova temporada, i a continuació reapareixerà el magazín Tot es mou, amb Helena Garcia Melero i Lluís Marquina. En canvi, l’ Està passant no arrenca fins dilluns vinent, i de moment la seva franja continuarà ocupada per TV3xunTub, l’espai que recupera els millors moments de la temporada passada i que s’ha emès durant tot l’estiu a aquesta hora.

Pel que fa al prime time, les noves propostes de TV3 arribaran després de la Diada, amb l’excepció del Preguntes freqüents, que debuta ja aquest dissabte. Per a la resta de la setmana es manté la programació estiuenca, amb l’excepció de dimecres, en què s’emetrà una pel·lícula en comptes de Joc de cartes.