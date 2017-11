'Informe Semanal' acompanya unes paraules de Puigdemont amb la música de 'L'Exorcista'

L'emissió d''Informe Semanal' d'aquest dissabte a la nit ha tornat a ser polèmica per la poca imparcialitat que demostra RTVE en aquest clàssic format informatiu, emès per primer cop el 1973. En aquesta ocasió, el programa que presenta i dirigeix Jenaro Castro ha indignat part de l'audiència de la pública espanyola perquè en el primer reportatge que s'emetia, anomenat 'El periplo catalán', s'ha utilitzat la banda sonora de la pel·lícula 'L'Exorcista' per acompanyar unes declaracions del president Carles Puigdemont.

En @rtve habrán pensado q Puigdemont acojona más con la música del EXORCISTA de fondo. Me meo.

Esto es en lo q ha quedado @informesemanal : pic.twitter.com/5n3NvVODlk — Maclau (@MaclauJartible) 11 de novembre de 2017

Es tracta de les declaracions que el president de la Generalitat de Catalunya va fer des de Brussel·les al programa de Mònica Terribas a Catalunya Ràdio. "És evident que tots sabíem que podíem acabar a la presó, en presons espanyoles... tots, també nosaltres si finalment, per les raons que siguin, se'ns concedeix una extradició que nosaltres lluitarem fins al final perquè no es produeixi", són les paraules que diu Puigdemont mentre de fons sona una de les cançons que Mike Odlfield va composar per a la cinta de terror, estrenada el mateix any que 'Informe Semanal'.

Al minut 4.40 és on s'emeten les declaracions de Puigdemont amb la música de fons. En aquest tràiler del film de terror es pot sentir al final la música en qüestió: