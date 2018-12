Jamal Khashoggi i tres periodistes més, nomenats persones de l'any per la revista 'Time'

El periodista saudita assassinat Jamal Khashoggi, juntament amb tres reporters més i un mitjà de comunicació, ha sigut designat com a persona de l'any 2018 per la revista 'Time'. Aquest títol honorífic, que s'atorga anualment des del 1927, "reconeix la persona o grup de persones que més han influït en les notícies i el món –per bé o per mal– durant l'any passat". Aquest any la revista ha assegurat que vol retre homenatge a la professió periodística, que sobreviu malgrat les amenaces d'alguns governs i les innovacions tecnològiques, i per això ha agrupat les persones mereixedores de la distinció sota el nom de Warriors and War on Truth" [Els guardians i la guerra per la veritat].

A més de Khashoggi, assassinat el 2 d'octubre passat al consolat del seu país a Istanbul, la revista 'Time' també ha homenatjat la periodista filipina de 95 anys Maria Ressa, fundadora de la web Rappler, mitjà que ha sigut molt crític amb el règim de Rodrigo Duterte, i els reporters de l'agència Reuters Wa Lone i Kyaw Soe Oo, encarcerats des de fa més d'un any a Birmània per les seves investigacions.

Per acabar, la redacció del 'Capital Gazette', diari local de la ciutat d'Annapolis (Maryland), també ha sigut distingida en l'edició d'aquest any. El mes de juny passat el mitjà va ser escenari d'un tiroteig que va acabar amb la vida de cinc persones.

L'any passat el reconeixement va recaure en les dones que integraven el moviment #MeToo.