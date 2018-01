Jerry Seinfeld servirà ara a Netflix els seus cafès amb monologuistes

Jerry Seinfeld no és de Ciutadans. O, almenys, no estalviarà en cafès com s’enorgullia el cap de llista per Lleida de la formació taronja. Enguany torna el seu programa Comedians in cars getting coffee (còmics amb cotxe anant a buscar cafè) i ho fa per a una temporada excepcional: en comptes dels 6 o 7 episodis d’anys anteriors, Seinfeld s’estira i servirà aquest 2018 -si el Tribunal de Comptes no hi veu cap problema- fins a 24 cafès motoritzats.

Aquesta inflació cafetera té una explicació: el programa, que durant les nou temporades anteriors es va emetre per la modesta plataforma digital Crackle, ha estat comprat per Netflix. El fet que Comedians in cars getting coffee superés els 100 milions de reproduccions l’ha convertit en un petit fenomen de culte que va sorgir com a projecte personal per al protagonista de Seinfeld, amb el qual donar sortida a dues de les seves passions: els cotxes de luxe -n’és un notori col·leccionista- i la comèdia.

La mudança es fa, tanmateix, per fases. De moment, i a partir d’avui, s’incorporen al catàleg de Netflix els 59 episodis de les nou temporades anteriors. I, mentrestant, se segueixen produint els nous episodis, encara sense data d’estrena.

Un “who is who” de la comèdia

El programa va debutar el 19 de juliol del 2012 amb un convidat vell conegut del presentador: Larry David, guionista de la sèrie Seinfeld que el va convertir en una estrella mundial. Junts van amb un Volkswagen Escarabat al restaurant John O’Groats de Los Angeles, per menjar-hi un pancake. Ricky Gervais, Alec Baldwin, Seth Meyers, Louis C.K., Tina Fey, Jay Leno, Aziz Ansari i Amy Schumer són alguns dels passatgers que l’han acompanyat en aquesta reflexió en continu i primera persona, sobre l’humor i el monologuisme.

La llista és un compendi dels millors noms del monologuisme nord-americà, però no només això: en un dels episodis, Obama va ser-ne el copilot. Seinfeld sap jugar amb l’espontaneïtat associada al format: una conducció relaxada per unes quantes ciutats dels EUA, cada cop amb un vehicle diferent, seleccionat per l’humorista pensant en el seu convidat. El mèrit, esclar, és aconseguir tenir aquesta nòmina de passatgers.

