Joan Maria Pou entra a la vida dels turistes que visiten Catalunya

“Darrere l’etiqueta de turista, que homogeneïtza una mica, hi ha gent amb nom i cognoms, amb inquietuds, amb una història per explicar”, diu Joan Maria Pou. Descobrir qui són aquestes persones i com és la seva vida serà el seu objectiu a Cases d’algú, un nou programa que s’estrena a TV3 avui a les 22.35 h.

Dels aproximadament 18 milions de turistes que visiten Catalunya al cap de l’any, Pou n’ha escollit 18. El procés de selecció s’ha fet d’una manera peculiar: el presentador s’ha instal·lat amb una caravana en diversos llocs turístics del país i ha convidat a entrar-hi, a l’atzar, alguns dels visitants que hi passaven per davant. En total, han entrat a la caravana unes 200 persones, a les quals Pou ha fet quatre preguntes: com es diuen, d’on són, per què hauria de visitar el seu país i si el convidarien a passar uns dies a casa seva. Entre els que han contestat afirmativament a aquesta última qüestió, l’equip del programa ha escollit els que considerava més interessants per visitar-los.

“Hi ha moltes històries al·lucinants, però són totalment certes”, assegura la directora del format, Eva Merseguer. Destaca, per exemple, una de les que apareixeran al programa d’aquesta nit: una parella de mexicans que es van enamorar durant els anys 70 però que no es van poder casar perquè les respectives famílies els hi van impedir, i que després de fer vida cadascú per la seva banda es van retrobar i van reprendre la seva història d’amor en comú. A Pou, una de les situacions que més el van impactar durant el rodatge va ser compartir un àpat en un ranxo d’Iowa amb quatre persones, entre les quals un cowboy. Una sud-africana que va marxar del seu país amb nou anys per culpa de l’apartheid i que ara viu a Nova York, una parella noruega que es dedica a pescar llagostes o un alemany que viu a dins d’un zoològic són altres de les persones que apareixeran al programa. En total, Cases d’algú presentarà divuit històries, dues per a cadascun dels nou capítols que tindrà. Els millors moments quedaran recollits en una desena entrega final.

Amb cadascun dels protagonistes, Pou hi passarà dos dies, durant els quals s’instal·larà a casa seva i compartirà les seves activitats quotidianes. De fet, abans de visitar-los, l’equip del programa els va demanar explícitament que no fessin “res d’especial”, ja que l’objectiu era descobrir com era el seu dia a dia. “Volíem veure quina és la rutina d’una persona que en algun moment va passar pel nostre país, que ens ensenyés el seu barri, la seva ciutat, petits racons que, si no, no hauríem vist”, explica Pou. En aquest sentit, Merseguer assegura que els protagonistes del programa permeten veure “ciutats arxiconegudes, com Nova York”, d’una manera diferent.

L’estrena de Cases d’algú, produït per TV3 amb la col·laboració de les productores DLO i Alça Manela, arriba en un moment molt complicat per a la televisió pública, que a causa del canvi de la llei de l’IVA -que l’obligarà a afrontar el 2018 amb 20 milions d’euros menys- haurà de limitar molt la presència de produccions externes a la graella. L’espai, però, es va rodar majoritàriament durant la tardor, abans de l’esclat d’aquesta crisi, de manera que no s’ha vist afectat. En canvi, la producció del programa sí que es va haver d’adaptar a una altra limitació: Pou és el narrador dels partits del Futbol Club Barcelona a RAC1 i, per tant, els seus viatges a l’estranger van haver d’esquivar els compromisos de l’equip blaugrana. La major part dels capítols es van rodar durant les aturades de la Lliga de l’octubre i el novembre.

Joan Maria Pou no és estrictament una cara nova a TV3, ja que havia col·laborat al magazín El club, però sí que és el primer cop que hi presentarà un programa. “Quan buscàvem nous projectes teníem clara una cosa: volíem nous presentadors”, explica el cap d’entreteniment de la cadena, Cristian Trepat. Segons ell, un dels “prescriptors” que tenien en el “punt de mira” era Pou, i precisament llavors ell els va proposar fer Cases d’algú.

Entre ‘El convidat’, ‘El foraster’ i ‘Afers exteriors’

En un dels vídeos promocionals de Cases d’algú, Joan Maria Pou condueix la pickup taronja amb què Quim Masferrer volta per Catalunya a El foraster, i en un altre demana a Albert Om la maleta que l’acompanyava a El convidat. Efectivament, el nou programa té alguns punts de contacte clars amb aquests dos formats, i també amb l’Afers exteriors de Miquel Calçada, però en comptes d’intentar dissimular-ho la cadena ha optat per “fer que hi jugui a favor”, en paraules de Pou. Segons ell, Cases d’algú -que es basa en un format d’origen belga- s’assembla a El convidat perquè el presentador dorm en cases d’altres persones, s’assembla a El foraster perquè el protagonitza gent anònima i s’assembla a Afers exteriors perquè viatja pel món, però en realitat el format “no té res a veure amb cap dels tres”. “És una tradició de TV3 fer factuals de personatges -diu Cristian Trepat-. Cases d’algú té similituds amb altres programes, però les diferències són prou notables perquè sigui un format amb entitat pròpia”.