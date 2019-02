Jordi Évole celebra el cinquè aniversari d''Operación Palace' amb un especial

Fa cinc anys Jordi Évole dividia l'audiència amb l'emissió d''Operación Palace', un fals documental que feia creure als espectadors que l'intent de cop d'estat del 23-F havia sigut un muntatge dirigit per José Luis Garci per encàrrec de les forces polítiques del país. Per celebrar l'efemèride, la Sexta recuperarà el fals documental dissabte (17.30 hores) i diumenge 'Salvados' estrenarà un especial que analitzarà l'impacte que va tenir.

Segons ha avançat la cadena, en l'especial de diumenge es recolliran les reaccions i opinions d'alguns dels espectadors que van veure en el seu moment el fals documental. A més, en una de les promocions de La Sexta, Évole explica que, abans d'emetre el programa, li va confessar a un periodista d''El Mundo' el que estaven preparant i que aquest va decidir no publicar-ho. També hi apareixen alguns dels periodistes i polítics que van participar en el fals documental i que recordaran la seva experiència.

L'experiment va causar controvèrsia però també es va convertir en l'emissió no esportiva més vista de la història de La Sexta amb més de cinc milions d'espectadors.