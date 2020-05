Josep Maria Casasús, doctor ‘honoris causa’ per la UdG

La Universitat de Girona ha concedit el títol de doctor honoris causa a Josep Maria Casasús, catedràtic emèrit de la UPF, membre de l’Institut d’Estudis Catalans i autor de la secció Abans d’ara, que l’ARA publica des del 3 de setembre del 2012. El periodista ha rebut la distinció a proposta del Departament de Filologia i Comunicació de la universitat gironina, que l’hi ha concedit per unanimitat “en reconeixement a la trajectòria de recerca, acadèmica i cultural d’aquest periodista i catedràtic d’universitat”. Casasús, que a la seva secció a l’ARA publica una tria acurada d’articles publicats per tota mena d’autors en molt diversos mitjans catalans, i amb el matís de la seva vinculació a l’actualitat, és un dels investigadors catalans sobre periodisme i comunicació que ha publicat més llibres i articles d’història del periodisme. La seva trajectòria ve de lluny i compta amb premis com a assagista, articulista, poeta i divulgador cultural, i el 2011 va rebre la Creu de Sant Jordi. A més, Casasús és l’autor de la primera tesi que es va llegir sobre Josep Pla, el 1985, i va ser fundador i degà dels estudis de periodisme a la UPF.