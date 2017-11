L’ARA, únic diari que creix en paper el 2017

En aquests moments de convulsió política, l’ARA ha aconseguit afermar la posició com a referent informatiu. D’aquesta manera, han coincidit en el temps tres notícies que confirmen el bon moment que viu el diari, pel que fa a la seva difusió tant en paper com amb l’edició digital.

El primer dels indicadors és el d’exemplars venuts. L’Oficina de Justificació de la Difusió (OJD) ha fet públiques les dades oficials corresponents al setembre, que mostren com l’ARA és l’únic diari que, en aquests primers mesos del 2017, ven més exemplars -suma de quiosc i subscripcions individuals- que durant el mateix període del 2016, en passar dels 12.167 als 12.418 de mitjana diària.

En conjunt, els quatre grans diaris generalistes de Barcelona i els quatre de Madrid experimenten una davallada mitjana del 8,6%. L’increment del 2,1% d’exemplars venuts per l’ARA des del començament de l’any contrasta amb les caigudes de tota la seva competència, que van des del 4,39% que perd El Punt Avui fins al 22,8% de l’ Abc.

L’ARA és, també, el diari que més creix al setembre respecte al mateix mes de l’any anterior: un 24,3%. I el rotatiu català que més incrementa les vendes respecte al mes passat: 16,4%.

L’empenta alcista en l’edició en paper té especial mèrit si es té en compte la tendència generalitzada dels diaris impresos a anar perdent difusió en suport físic. L’ARA ja és el tercer diari al quiosc, només per darrere de La Vanguardia i El Periódico.

Batent el propi rècord

Als bons resultats del paper cal sumar-hi el front digital, que sempre ha sigut una punta de llança d’aquesta capçalera. El mes d’octubre l’Ara.cat ha rebentat la xifra de 3,2 milions d’usuaris únics aconseguida al setembre i que ja va marcar un rècord entre els diaris en català amb presència a la xarxa. Aquest mes, el nombre de navegadors únics s’enfila fins als 5 milions, la qual cosa vol dir un 53,6% d’increment en un sol mes.

Les dades d’octubre estan pendents de certificació de l’OJD i, per tant, no hi ha comparativa encara entre mitjans. Al setembre, amb dades ja certificades, l’ARA encapçalava amb aquests 3,2 milions d’usuaris únics el rànquing de mitjans en català, seguit per Nació Digital, que aconseguia 3 milions, i Vilaweb, amb 2,8 milions d’usuaris mensuals.

Cal tenir en compte, a més, que l’ARA ha aconseguit el lideratge tot i ser un mitjà de pagament, al contrari que la seva competència. El model de subscripcions que posa èmfasi en els lectors digitals ha permès al rotatiu establir-se en només set anys com a segon diari de Catalunya en nombre de subscripcions, amb 41.836 membres -comptant-hi web i paper-, als quals cal sumar els 1.800 que procedeixen de l’ARA Balears.

La potència de la comunitat de l’ARA s’expressa també en les seves xifres a les xarxes socials. El compte principal del diari a Twitter supera els 425.000 seguidors, i algunes seccions també tenen un nombre destacat de followers, com Política (55.539), Cultura (40.563), Esports (36.008) i Opinió (23.567). A Facebook, 268.662 usuaris s’han declarat fans de la pàgina del diari.

Els lectors, a prop

El tercer angle que certifica la influència del diari és l’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), que aquesta setmana ha fet pública una nova onada de dades. Una de les preguntes que s’han traslladat als sondejats era quin diari llegien. A partir de les respostes, l’ARA obté la segona posició del rànquing, amb 79.000 lectors, només superat pels 117.000 que té la traducció catalana de La Vanguardia (l’enquesta de la Generalitat distingeix entre versions lingüístiques). Per sota hi ha l’edició en castellà de La Vanguardia (72.000), seguit de l’edició també en castellà d’ El Periódico (69.000) i de la traducció al català del mateix rotatiu (47.000). A més distància hi ha El País (43.000), El Punt Avui (31.000), Segre i Diari de Tarragona (15.000 lectors cadascun), El Mundo (14.000) i 20 minutos (13.000). Tanca la llista de capçaleres més seguides Diari de Girona, amb 5.000 lectors.