Leticia Dolera es defensa de les crítiques per prescindir d'Aina Clotet arran del seu embaràs

Després que diferents mitjans, com 'El Español', publiquessin que Leticia Dolera havia prescindit d'Aina Clotet pel seu nou projecte quan Clotet li va comunicar que estava embarassada, la directora i guionista ha volgut donar per tancada la polèmica assegurant que era "tècnicament impossible explicar la història" incorporant el seu nou estat a la trama de 'Déjate llevar', la sèrie que prepara per a Movistar+. De moment, Clotet, que havia de ser la Cristina, una de les tres protagonistes d'aquesta comèdia sobre tres amigues en plena crisi existencial, no ha volgut pronunciar-se sobre el cas.

Dolera, que aquests dies està rodant la sèrie en diferents localitzacions catalanes, afirma que li va saber molt greu que Clotet no pogués fer el personatge. "Vam fer un càsting i li vam trucar per dir-li que el personatge era seu. Una setmana després em va explicar això [que estava embarassada], que és una bona notícia, i durant un temps vaig intentar veure si podíem explicar el personatge de la Cristina amb una dona embarassada de quatre, cinc i sis mesos", explica Dolera. La directora argumenta que era molt difícil encaixar l'embaràs en l'argument, ja que es tracta d'un paper en què "tota la trama gira al voltant de la seva reconnexió amb la seva sexualitat i la seva sensualitat i que comença a tenir aventures". Entre altres coses, la nova fase vital de la Cristina es reflecteix en el seu vestuari, cada cop més cenyit i explosiu.

"Al final em va semblar que era tècnicament impossible explicar aquest personatge –que, a més, es pren la píndola anticonceptiva d'amagat del seu marit– amb una actriu embarassada de quatre, cinc i sis mesos", assegura Dolera, que afegeix que tampoc podien endarrerir la producció perquè significava esperar gairebé un any. Finalment, el personatge de la Cristina va anar a parar a l'actriu Celia Freijeiro.

La directora assegura que van estar parlant amb Clotet i la seva representant durant força temps per intentar canviar el pla de rodatge i, d'aquesta manera, poder gravar abans que Clotet estigués embarassada de sis mesos. "Era tan protagonista que era pràcticament impossible", confessa.

Després de descartar-la per al paper de la Cristina, Dolera assegura que li va oferir l'alternativa de fer un personatge capitular, una opció que Clotet hauria rebutjat. "Ho vaig entendre, perquè no és el mateix fer un protagonista que un capitular", confessa.

Sobre la polèmica originada, Dolera argumenta que els titulars d'alguns mitjans no s'adiuen a la realitat. "Suposo que mola fer el titular gruixut", defensa.