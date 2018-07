Llucià Ferrer, dos famosos i un ‘foodtruck’

Seure al voltant d’una taula, a l’aire lliure, i xerrar tranquil·lament durant un dinar. En això consisteix 'Rols de parella', el nou programa de Llucià Ferrer, que TV3 estrena aquest dijous a la nit, a les 22.35 h, i que constituirà la principal novetat de la televisió pública per a aquesta temporada d’estiu. Tot i que, en realitat, només serà una novetat a mitges: els espectadors habituals de TV3 segur que recorden que l’estiu passat Llucià Ferrer ja hi va conduir 'Estranyes parelles', un format que encaixa perfectament en aquesta mateixa descripció. I, de fet, el presentador reconeix que la seva proposta per a aquest any és una “versió 2.0” d’aquell programa. “Hem volgut fer un pas més, fer-ho una mica diferent”, explica Ferrer en declaracions a l’ARA.

La principal diferència entre els dos espais és la relació que mantenen entre ells els convidats. A 'Estranyes parelles' la gràcia era que els dos famosos que participaven en cada entrega no es coneixien personalment, i que ignoraven amb qui compartirien la taula fins al moment de trobar-se cara a cara a l’inici del capítol. Ara, en canvi, l’element sorpresa desapareix, i s’han buscat parelles de personatges que es coneguin des de fa temps, ja sigui perquè són família o amics o bé perquè en algun moment han compartit una experiència que els ha marcat.

Aquest és el cas, per exemple, de l’exbasquetbolista Jordi Villacampa i el fundador de Proactiva Open Arms, Oscar Camps, que van compartir un viatge a bord del vaixell de l’ONG per salvar refugiats al Mediterrani, i que ho recordaran en una de les entregues del programa. Un vincle similar és el que uneix la pilot Laia Sanz i el xef Nandu Jubany, que van coincidir en l’última edició del ral·li Dakar. Pel que fa als convidats amb lligams familiars, destaca el capítol protagonitzat pels germans Joan i Josep Roca, cuiner i sommelier, respectivament, d’El Celler de Can Roca; o el que reunirà el doctor Bonaventura Clotet i el seu fill, l’actor Marc Clotet. Els altres duets els formaran les models Vanessa Lorenzo i Martina Klein; la restauradora Rosa Esteve i el dissenyador Javier Mariscal; els músics Joan Enric Barceló i Joan Dausà; el periodista Ramon Besa i l’escriptor Jordi Puntí; l’actor Alberto Ammann i el cantant Macaco, i la cantant Chenoa i l’actor Carlos Latre, amb els quals el programa donarà dijous el tret de sortida. “He volgut tocar perfils molt diferents per no caure en els mateixos personatges de sempre”, destaca Ferrer.

A banda dels convidats i el presentador, 'Rols de parella' tindrà una altra figura clau: el xef Carles Tejedor. Cada setmana, el cuiner aparcarà el 'food truck' del programa en un indret diferent de Catalunya i prepararà el dinar. Però no cuinarà sol, sinó que ho farà amb l’ajuda d’un dels convidats. “Només començar el programa jo estic amb els dos protagonistes i els proposo un joc molt ràpid per veure qui coneix més bé l’altre. El que guanya pot decidir qui dels dos prepararà el dinar”, explica Ferrer. Segons ell, quan els demana quin plat els agradaria cuinar, la majoria es decanten per preparar un arròs. “A la gent li agrada menjar, això m’ha quedat clar”, diu. Tot i que ell també comparteix l’àpat, assegura que no s’ha engreixat “ni un gram” fent el programa.

El presentador, però, admet que, en realitat, “qui acaba cuinant és Tejedor”, mentre que el convidat simplement li dona un cop de mà. Fer-los entrar a la cuina és només “l’excusa per separar els dos personatges”, diu Ferrer. Així, mentre un d’ells es posa davant dels fogons del 'food truck', el presentador s’endú l’altre “a veure el territori”, i així pot compartir-hi una conversa “més a fons”. Després entrevista l’altre convidat i, finalment, s’asseu a taula amb tots dos i amb el cuiner per tancar el programa “buscant el clima de quatre amics” que comparteixen una conversa relaxada al voltant d’un dinar. L’objectiu de Ferrer serà descobrir “quina ha sigut la relació entre els dos convidats en els anys que fa que es coneixen” i quin és “el rol” que juga cada membre de la parella.

Ruta per Catalunya

Igual com passava amb el seu antecessor, un dels reptes que s’ha proposat 'Rols de parella' és “ensenyar el país”. Per això cada capítol transcorre en una ubicació diferent, la qual cosa, segons el seu presentador, pot servir perquè els espectadors descobreixin llocs que no coneixien i, fins i tot, pot donar idees a les persones que no marxin de vacances però vulguin aprofitar l’estiu per fer alguna escapada sense sortir de Catalunya. “Hem intentat que el programa tingués una factura i una estètica molt treballades”, diu el presentador. En els deu capítols de què constarà la temporada el 'food truck' de Carles Tejedor s’aturarà al far de Vilanova i la Geltrú, a la ciutadella de Roses, a la Casa Ricart de Vic, a la cova de Sant Ignasi de Manresa, a la pineda d’en Gori de Palamós, a la plaça de la Fira de Cardona, al monestir de Ripoll, als canons de Colera, a l’Hotel Spa d’Empúries i a la plaça Jaume I de Vilafranca del Penedès. El programa compta amb el patrocini de les diputacions de Barcelona i de Girona, i és per aquesta raó que totes les visites queden circumscrites a aquesta part del territori català.

De fet, segons Llucià Ferrer, els patrocinis (aquests i altres) han sigut claus perquè el programa pogués tirar endavant en un moment de fortes restriccions pressupostàries a TV3, que van portar la cadena a dissenyar una graella d’estiu amb “molt poca cosa”, en paraules del director, Vicent Sanchis. 'Rols de parella', que s’ha rodat en poc més d’un mes –“un temps rècord”, segons Ferrer–, és una producció de la televisió pública amb LluciFerrer100x100, l’empresa del presentador, i compta amb Iu Forn com a director i guionista.