Loves TV, el futur de RTVE, Mediaset i Atresmedia

La convergència de continguts i les sinergies són tendència en el mercat audiovisual. Si dilluns IB3 i TV3 posaven en marxa Bon Dia TV, el canal digital que emetrà programes de les dues corporacions públiques, avui RTVE i els dos principals grups de televisió privada d’Espanya, Mediaset i Atresmedia, escenificaven la posada en marxa de Loves TV, una plataforma digital gratuïta a través de la qual l’espectador pot recuperar programes i sèries dels tres grups audiovisuals. Tot i que en aquesta fase inicial només hi participen els tres impulsors, els responsables de Loves TV asseguren que la plataforma està oberta a altres operadors de la TDT.

El projecte funcionarà amb tecnologia HbbTV (Hybrid Broadband Television, o televisió híbrida de banda ampla), un sistema que integra internet amb la TDT de manera que l’espectador pot accedir a les funcions que s’associen al món digital com la interactivitat. Aquest sistema no és nou al mercat espanyol, ja que, de fet, RTVE ja el feia servir a través de l’anomenat 'botó vermell', que permet als espectadors accedir a tots els continguts del portal web de la corporació només prement el botó. El projecte de Loves TV aconsegueix el mateix que el 'botó vermell', però també amb els continguts d’Atresmedia i Mediaset. Durant la presentació es va recordar que per poder accedir al servei és imprescindible que els usuaris comptin amb una televisió intel·ligent, amb connexió a internet i a la TDT.

Un model diferent del de Netflix

La dependència de la TDT allunya Loves TV de serveis de 'streaming' com Netflix o Amazon, que només necessiten connexió a internet. Els responsables del projecte asseguren que aquesta diferenciació és una elecció conscient i amb una intenció. “Els nostres consums continuen sent majoritàriament a través de la televisió i crèiem que era el salt lògic per assentar les bases d’una plataforma que en un futur tindrà nous desenvolupaments”, van explicar ahir sobre Loves TV, que no tindrà rèplica a internet ni en dispositius com Apple TV. La nova plataforma no necessita ser descarregada o instal·lada, ja que formarà part de la infraestructura estàndard de la TDT. Els responsables de RTVE, Mediaset i Atresmedia van assegurar que confien que a finals d’any Loves TV estigui implantat en més de dos milions de televisors.

De moment, les funcions de Loves TV són limitades, tot i que asseguren que s’ampliaran. Un dels principals atractius que destaquen els responsables és que permetrà als espectadors veure els continguts de l’última setmana. A més, també dona la possibilitat de començar de nou un programa –encara que ja hagi començat la seva emissió lineal– i fer recomanacions.