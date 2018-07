Mara Torres deixa 'La 2 Noticias'

La periodista Mara Torres ha anunciat avui que deixa 'La 2 Noticias', informatiu que presentava des de feia 12 anys. En un missatge al seu Twitter ha assegurat que es tracta d'una "decisió molt meditada" i ha agraït el suport del seu equip i dels espectadors, dels quals ha destacat la seva complicitat.

Ésta es mi última semana en #La2n y mi última temporada, tras una decisión muy meditada.

Gracias a los espectadores por su complicidad.

Gracias infinitas al equipo y a quienes me han acompañado estos 12 años tan complejos como hermosos. Sin vosotros, nada hubiera sido posible. — Mara Torres (@maratorres_) 23 de juliol de 2018

Mara Torres ha sigut una de les cares conegudes de RTVE que durant els últims mesos s'han sumat als 'divendres negres', l'acció de protesta amb la qual els treballadors de la corporació buscaven cridar l'atenció sobre la censura que pateixen per part dels periodistes afins al PP col·locats per la cúpula de l’ens. Torres, juntament amb altres figures destacades de la casa com Ana Blanco i Almudena Ariza, es va vestir de negre per exemplificar el dol informatiu de la televisió pública.

L'octubre del 2006, Torres, que venia de la Cadena SER, on havia presentat 'Hablar por hablar,' va entrar a RTVE, on va passar a formar part de la redacció dels serveis informatius. Arran de la marxa de Cristina Villanueva a La Sexta, Torres va assumir la conducció de 'La 2 Noticias', en emissió des del 1994.