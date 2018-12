Una Marató per homenatjar la vida

“La investigació dona vida”. Aquest és l’eslògan que presideix la 27a edició de La Marató de TV3, i el missatge es reflectirà en el contingut del programa de diumenge, que presentaran Gemma Nierga i Ramon Gener i que estarà destinat a recaptar diners per a la lluita contra el càncer. “Volem posar el focus en la investigació que s’està fent ara a casa nostra, explicar on aniran els diners que es recaptin”, explicava aquest dijous, durant la presentació del programa, el seu director, Xavi Abad. Segons ell, alguns dels tractaments contra el càncer que s’estan desenvolupant actualment, com la immunoteràpia o la radioteràpia d’alta precisió, semblen “de ciència-ficció”, però promet que 'La Marató' farà l’esforç d’explicar-los per tal que siguin comprensibles per als espectadors.

“L’altre pilar del programa és la vida”, continua Abad, i destaca que el plató que s’ha dissenyat per a aquesta edició és “un homenatge a la vida, a la llum i a l’esperança”. De fet, unes lletres gegants que formen la paraula 'vida' acompanyaran Nierga i Gener durant tot el dia, i una paret del plató estarà coberta per un jardí vertical que també vol simbolitzar aquest concepte.

“El càncer és una de les malalties que més estralls fa entre nosaltres”, diu el director de TV3, Vicent Sanchis, que recorda que un de cada dos homes i una de cada tres dones en tindran en algun moment de la vida. “A Catalunya, un 55% de les persones que pateixen càncer el superen. Encara hi ha molta gent que no es cura, però que podria aconseguir-ho si dediquéssim més esforços a la investigació. Per això fem 'La Marató'”, reflexiona Sanchis, que considera que aquest programa “és una de les iniciatives més solidàries que es fan en aquest país, però també de les més útils”, perquè “entre tots se salven vides”.

“Això no és un programa de tele, és molt més!”, exclama Ramon Gener, que assegura que no li va “passar pel cap” rebutjar l’oferta de presentar 'La Marató'. Gemma Nierga, per la seva banda, ha agraït la col·laboració dels testimonis: “Diumenge viurem el dolor amb vosaltres. Tant de bo quan marxeu en tingueu una mica menys i us sentiu bé per haver compartit una cosa tan íntima”, els ha dit. Al llarg del dia passaran pel programa una vintena de persones que lluiten contra el càncer o que l’han superat, i també familiars de víctimes de la malaltia. Entre aquests hi haurà personatges coneguts com el periodista Toni Soler, el basquetbolista Ricky Rubio o l’arquitecta Benedetta Tagliabue.

Espectacle televisiu

Com sempre, al costat de la divulgació 'La Marató' inclourà un component important de xou, amb una vintena d’actuacions musicals i teatrals a càrrec d’artistes com Doctor Prats, Elena Gadel, Alfred, Tricicle, Andrea Ros, el Màgic Andreu, Sabor de Gràcia o els protagonistes de 'La jaula de las locas'. També hi ha previstes més de vint connexions amb diversos punts de Catalunya per mostrar algunes de les activitats que s’han organitzat per contribuir a recaptar fons. Tot i que no s’han ofert xifres concretes, el director de la Fundació La Marató, Lluís Bernabé, ha parlat d’un “rècord de participació”, la qual cosa situa el nombre d’activitats per sobre de les 3.000, igual que els últims anys.

El programa televisiu començarà a les deu del matí i s’acabarà al voltant de la una de la matinada, però com ja és habitual 'La Marató' tindrà un vessant radiofònic: de 8 h a 13 h Roger Escapa conduirà una edició especial d’'El suplement' que inclourà una entrevista al doctor Manel Esteller i una altra a Joan Manuel Serrat, que ha superat tres càncers. Per primera vegada, a més, iCat celebrarà un concert solidari amb 'La Marató', a les 12 h a l’Antiga Fàbrica Damm, amb la participació de Koers, Els Catarres, Gertrudis, Doctor Prats, Suu i Porto Bello.

Durant tot el dia, 3.400 voluntaris recolliran els donatius que es facin a través del telèfon 905 11 50 50. Sanchis evita fixar-se l’objectiu de batre un rècord de recaptació, però admet que “és més fàcil” aconseguir-ho amb una malaltia com el càncer, que té un gran impacte social. De fet, el sostre actual, de 12,4 milions, correspon a 'La Marató' del 2012, centrada en la mateixa causa. El resultat final d’aquesta edició se sabrà d’aquí uns mesos, perquè es poden fer aportacions fins al 31 de març, però el marcador de diumenge a la nit serà una bona pista per saber si aquella xifra es pot superar.