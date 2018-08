260x366 María Escario i Fran Llorente s'afegeixen a l'equip directiu de RTVE / RTVE María Escario i Fran Llorente s'afegeixen a l'equip directiu de RTVE / RTVE

La nova administradora provisional de RTVE, Rosa María Mateo, continua fent fitxatges per a l'equip directiu de l'ens. Els dos nous noms designats són cares històriques de la corporació espanyola: María Escario i Fran Llorente. La primera serà la directora de comunicació i relacions institucionals de RTVE, mentre que el segon ocuparà la direcció de projectes i estratègia.

María Escario va entrar a treballar a TVE l'any 1985, quan es va incorporar a la redacció d'esports dels informatius de la casa. Durant la seva carrera professional ha participat en la cobertura de set Jocs Olímpics, tres Mundials de futbol, dues Eurocopes i sis finals de la Lliga de Campions, entre altres esdeveniments esportius. Des del 2014, quan la van rellevar del 'Telediario' després de vint anys, era la responsable de la secció 'Enfoque' –emesa a TD 2, Canal 24 Horas i Teledeporte–, que busca acostar l'esport emergent als espectadors.

Per la seva banda, Fran Llorente, que porta 30 anys a TVE, liderarà les estratègies d'innovació de la corporació. Entre els seus objectius hi ha adaptar RTVE al context digital. Llorente va ser el creador i director de 'La 2 Noticias' i va dirigir els informatius de TVE entre el 2004 i el 2012, una època en què el departament va gaudir de prestigi entre la crítica i els espectadors. Llorente va ser cessat del seu càrrec el 2012, després que, un cop el PP va guanyar les eleccions generals del 2011, es renovés la junta directiva de RTVE i es nomenés Leopoldo González-Echenique com a president. Quan va abandonar el seu càrrec, el periodista es va incorporar a l'equip d'R+D de la televisió pública.