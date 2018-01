Mediapro estudia denunciar TV3 pel tancament de 'Tarda oberta'

El tancament de 'Tarda oberta' podria acabar a judici. Jaume Roures, el màxim responsable de Mediapro, la productora del magazín, ha assegurat a la revista 'El Temps' que està "disposat a arribar a instàncies judicials" si TV3 manté la seva decisió de prescindir del programa que presenten Ruth Jiménez i Vador Lladó.

Com és habitual, el contracte entre TV3 i la productora estipula en quins casos la cadena pot prescindir del programa abans d'hora. "Mirarem què diuen les condicions del contracte i actuarem en conseqüència, com hem fet sempre", han assenyalat a l'ARA fonts de Mediapro. En aquesta ocasió, el motiu esgrimit per la cadena per tancar l'espai és la manca de recursos econòmics derivada del canvi en la llei de l'IVA, que tindrà un impacte negatiu d'uns 20 milions anuals d'euros sobre el pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), segons el càlcul de la mateixa Corporació.

En aquest sentit, Roures ha assegurat a 'El Temps' que la decisió de TV3 "no es vincula a res que pugui afectar" la productora, i ha remarcat que l'audiència del programa (un 11,8% de quota de pantalla mitjana, amb 182.000 espectadors) no podria ser un motiu per tancar-lo. "Hi ha 30 persones que treballen allà i no se n'aniran al carrer perquè a algú de la Corporació se li han creuat els cables i no té solucions", adverteix el productor.

En declaracions a la mateixa revista, el director de TV3, Vicent Sanchis, recorda que TV3 "no pren aquesta decisió per gust", sinó "per vetllar pels seus interessos". "Cada productora ha de vetllar pels seus interessos. Si volen iniciar un procés, ho poden fer", afegeix.

Si no hi ha cap canvi, 'Tarda oberta' s'emetrà per última vegada el 2 de febrer, i serà substituït per 'Tot es mou', un magazín de producció pròpia presentat per Helena Garcia Melero que inicialment estava pensat per cobrir la baixa d''A tota pantalla' al matí però que finalment es traslladarà a la tarda.