Mediaset i Atresmedia tornen a augmentar beneficis tot i perdre audiència

Mediaset torna a ser la televisió més rendible d’Espanya, amb uns beneficis nets el 2017 de 197,5 milions d’euros, cosa que comporta millorar en un 15,5% els resultats de l’any anterior. I continua sent, també, el grup audiovisual que més anuncis factura: l’any passat va captar el 43,3% de tota la inversió publicitària televisiva a Espanya. El conglomerat és líder publicitari ininterromput des del 2004. Com que el grup també ha reduït un 2,2% els seus costos operatius, el conseller delegat del grup, Paolo Vasile, firma el seu marge més suculent des del 2008.

En un comunicat de la companyia es destaca el fet que s’ha aconseguit augmentar la factura publicitària fins als 946,4 milions d’euros tot i no haver comptat amb els drets de cap gran esdeveniment esportiu (com va passar l’any anterior amb l’Eurocopa).

Les bones dades econòmiques, però, tapen alguns núvols que des de fa mesos envolten la imatge de líder que arrossega la privada de color cian. Tot i que Telecinco va ser la cadena més vista per sisè any consecutiu, en els últims mesos ha vist com Antena 3 li anava retallant marge, fins al punt que aquest mes de febrer -en el moment de tancar aquesta edició- les dues grans rivals mantenien un empat tècnic. D’altra banda, la batalla dels dos canals secundaris fa temps que està decantada a favor d’Atresmedia: La Sexta ha guanyat Cuatro tots els anys des del 2013.

Atresmedia també puja

La medalla de plata que obté la privada de Planeta no té cap regust amarg: Atresmedia assoleix els 142,1 milions de benefici net, una xifra que no veia des de l’any 2008, és a dir, abans de la gran crisi que va castigar el mercat publicitari. La xifra del 2017 millora en un 10% la de l’exercici anterior.

Més significativament encara, el grup bat el rècord històric de facturació, amb uns ingressos nets de 917,9 milions d’euros en l’àmbit televisiu (o 1.052,1 milions si s’hi suma la divisió radiofònica, liderada per Onda Cero). A la bona dada hi ha ajudat el fet que, tot i ser segona, Atresmedia lidera el target comercial del prime time : un 29,8% contra el 29,2% de Mediaset.

En tot cas, tant Mediaset com Atresmedia poden donar per absolutament digerides les respectives operacions d’absorció de Cuatro i Mediaset, les quals van llastrar els seus resultats econòmics encara fins als primers anys de la dècada.

Menys audiència, més facturació

Un efecte ressenyable és que els dos grans conglomerats aconsegueixen mantenir i millorar els seus ingressos publicitaris encara que, en realitat, la seva quota de pantalla ha minvat. En el cas de Mediaset, per exemple, ha caigut del 30,2% de share al 28,7%, és a dir, un punt i mig. Atresmedia, per la seva banda, baixa sis dècimes i passa del 27,1% al 26,5%. En canvi, l’impacte en el repartiment del pastís publicitari és mínim: el duopoli que formen només perd set dècimes del seu domini tot i caure més de dos punts de seguiment. Així, si el 2016 aconseguien acaparar el 85,4% de la inversió en anuncis de televisió a Espanya, un exercici més tard encara retenien el 84,7% d’aquests recursos. Especialment notable és el cas de Mediaset, que continua obtenint el 43,3% de la inversió de les marques -la mateixa quota que el 2016- tot i la patacada en audiència.

El naixement de noves cadenes i el fet que la televisió de pagament cada cop es menja més terreny del consum audiovisual expliquen aquesta minva de seguiment en els grans canals generalistes.

Superàvit de 25 milions a RTVE

Els mitjans públics espanyols van tancar per segon any consecutiu amb números positius, cosa que no havia passat mai anteriorment. En concret, RTVE va aconseguir un superàvit de 25milions d’euros. Això fa que els deutes de la corporació pública es redueixin més d’un 80% respecte a l’any passat.

Tot i que RTVE no pot, per llei, tenir publicitat, els ingressos comercials d’esponsoritzacions i similars han permès aquesta millora, també el fet que ha sigut exclosa ad hoc de la polèmica llei de l’IVA que tenalla les televisions autonòmiques. L’ens va gastar 952 milions d’euros durant el 2017.