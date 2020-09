La vida universitària del deixeble de Merlí arriba a TV3

El Merlí fa temps que és mort, però té un deixeble disposat a mantenir viva la seva passió per la filosofia i fins i tot, segons diu ell mateix, “acabar sent un Merlí”. Es tracta del Pol Rubio, el seu millor alumne, que un cop superat el batxillerat s’ha matriculat a la facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. I, com tants altres joves catalans, avui comença el curs (tot i que, en el seu cas, sense mascareta ni grups estables). De fet, el Pol comença els estudis de filosofia per segona vegada: el desembre passat ja ho va fer a Movistar+, i ara repeteix per als espectadors de TV3, que a partir d’avui podran seguir, cada dilluns a les 22.05 h, com li van les coses en aquesta nova etapa vital gràcies a la sèrie Merlí: sapere aude.

El creador de Merlí, Héctor Lozano, és també l’autor d’aquest spin-off de l’exitosa ficció que TV3 va emetre entre el 2015 i el 2018 i que posteriorment va triomfar a l’Amèrica Llatina de la mà de Netflix. El protagonisme recau ara en el personatge de Carlos Cuevas, que en el seu primer any a la universitat coneixerà una professora, María Bolaño (María Pujalte), que es convertirà en la seva nova mentora. Amb un caràcter irreverent que en certa manera recorda el del Merlí, la Bolaño mantindrà amb el Pol una relació que anirà més enllà de l’aula: la catedràtica no es conformarà amb fer sortir el millor del seu alumne més brillant, sinó que també intentarà guiar-lo en el difícil camí cap a la vida adulta.

A més, el Pol construirà una nova colla d’amics, formada pel Rai (Pablo Capuz), la Minerva (Azul Fernández), el Biel (Pere Vallribera) i l’Ori (Claudia Vega). Però, malgrat que l’entrada a la universitat marcarà un punt d’inflexió en la seva vida, el protagonista no trencarà del tot amb el seu passat i mantindrà encara una bona amistat amb el Bruno (David Solans), el fill del Merlí, que en el fons voldria que el Pol fos alguna cosa més que el seu amic. Altres personatges de la sèrie original també apareixen en aquesta nova producció. És el cas de la Calduch (Anna Maria Barbany), el pare del Pol (Boris Ruiz) i la Glòria, una de les professores de l’institut (Assun Planas). La primera temporada de la ficció té vuit capítols de 50 minuts dirigits per Menna Fité, que va ser codirector de Merlí juntament amb Eduard Cortés.

La sèrie original feia una aproximació desacomplexada a la sexualitat dels adolescents (i dels adults), però aquest element puja clarament de to en aquesta seqüela, protagonitzada per un grup de joves universitaris amb ganes d’explorar tot el que els ofereix aquesta nova etapa de la vida. El fet que la sèrie estigués pensada originalment per a una plataforma de pagament, i no per a un canal generalista, possiblement va facilitar també un plantejament més atrevit en aquest sentit, amb algunes seqüències que apugen força el llistó respecte al que és habitual veure al prime time de TV3.

Un nou ‘Drama’

Però, amb tota probabilitat, el principal focus de polèmica sobre l’emissió d’aquesta sèrie a la televisió pública catalana no tindrà a veure amb el sexe, sinó amb la llengua. Fa només dos mesos que TV3 es va convertir en blanc de moltes crítiques (fins i tot per part de l’aleshores consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga) per haver estrenat Drama, una ficció de Televisió Espanyola que barrejava el català i el castellà. I Merlí: sapere aude fa exactament el mateix. Movistar+ la presenta com la seva primera sèrie en català, però el cert és que una part important dels diàlegs (tots aquells en què intervé Pujalte, per exemple) són en castellà. El director de TV3, Vicent Sanchis, reconeix que això pot reobrir aquelles ferides, però defensa que entre les funcions de la cadena hi ha la d’“agafar una sèrie produïda en català i emetre-la tal com ha estat produïda”. “Si el criteri dels creadors va ser fer una sèrie en català amb alguns diàlegs en castellà, seria absurd que nosaltres manipuléssim aquella versió i hi introduíssim més català”, argumenta.

L’ spin-off de Merlí és una producció de Movistar+ i Veranda TV (la productora de la sèrie original), en la qual TV3 no va intervenir: la cadena pública simplement es va reservar el dret d’estrenar-la en obert un cop s’hagués emès a la plataforma. Actualment s’està rodant la segona temporada de la sèrie, que s’estrenarà l’any que ve.

Nous capítols d’‘Al cotxe!’ i ‘Quan arribin els marcians’

Merlí: sapere aude és el plat fort de TV3 per al prime time dels dilluns, però l’oferta de la cadena per a la primera nit de la setmana es completa amb dos programes més. Després de la sèrie, a les 23.05 h, comença una nova temporada d’ Al cotxe!, l’espai d’entrevistes que presenta Eloi Vila mentre comparteix un trajecte en cotxe amb els convidats. Precisament María Pujalte serà una de les entrevistades en el primer programa de la temporada, en què també participarà el futbolista Marc Bartra. L’espai, estrenat fa gairebé tres anys, acumula ja prop de 300 entrevistes.

A continuació (23.50 h), serà el torn del programa cultural Quan arribin els marcians, que en aquesta nova etapa es trasllada als dilluns (amb reemissió al 33 els dijous a les 22.10 h). L’espai estrena la temporada preguntant-se com ha afectat el covid-19 la creació cultural, i debat amb editors, autors i prescriptors sobre si és millor introduir referències al virus en les obres de ficció o bé prescindir-ne per convidar a l’evasió. El nou llibre de Natza Farré, el Mercat de Música Viva de Vic i la Setmana del Llibre en Català també tindran espai al programa d’avui.