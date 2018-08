Mor la Pepa d''Escenas de Matrimonio'

L'actriu Marisa Porcel, coneguda pel seu paper com a Pepa a la sèrie televisiva 'Escenas de Matrimonio', ha mort aquest dimecres amb 74 anys, segons informa el portal MadridEsTeatro al seu compte de Twitter.

Nos ha dejado MARISA PORCEL.... una de esas actrices de "carácter" que echaremos de Menos.... DEP pic.twitter.com/6at65Ob6eC — MadridEsTeatro (@TEATROMADRID) 15 d’agost de 2018

Porcel va treballar al teatre i al cinema, però, sobretot, a la televisió, on es va fer popular per la parella que formava amb l'actor Pepe Ruiz a 'Escenas de Matrimonio', amb qui després treballaria a 'La familia Mata'. També va treballar a les sèries espanyoles 'Médico de familia' i 'Aquí no hay quien viva'.