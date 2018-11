Mor el creador de 'Bob Esponja', Stephen Hillenburg

Stepehen Hillenburg, el creador d'un dels grans èxits de l'animació televisiva de les dues darreres dècades, 'Bob Esponja', va morir aquest dilluns, segons ha comunicat avui Nickelodeon, la cadena on s'emet la sèrie. Hillenburg tenia 57 anys i ha mort a causa de l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA), malaltia que li va ser diagnosticada el 2017.

"Era un amic estimat i un soci creatiu per a tothom a Nickelodeon. Steve va dotar Bob Esponja d'un sentit de l'humor únic i una innocència que ha fet feliços generacions de nens i famílies de tot el món. L'originalitat dels seus personatges i l'univers de Fondo Bikini perduraran com un recordatori del valor de l'optimisme, l'amistat i el poder sense límits de la imaginació", han assegurat els responsables de la cadena.

Hillenburg va estudiar a la universitat Humbold State de Califòrnia, on es va graduar en explotació de recursos natural, amb especialització en recursos marins. El 1984 va començar a treballar com professor de biologia marina a l' Orange County Marine Institute (Califòrnia), però tres anys més tard va decidir fer un canvi en la seva vida professional i dedicar-se a la seva gran passió, l'animació. A principis dels anys 90 va compaginar la realització de diversos curtmetratges amb els estudis d'Animació Experimental i un màster al California Institute of Arts.

Entre 1993 i 1996 va treballar com a director i guionista de ' Rocko’s Modern Life', una producció de Nickelodeon. Poc temps després, va decidir centrar-se en la ficció que acabaria convertint-se en 'Bob Esponja', que va debutar a la televisió l'1 de maig de 1999. L'origen de la sèrie són les històries il·lustrades que elaborava i utilitzava com a material d'ensenyament durant els seus anys de biòleg marí.