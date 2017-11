La NBC acomiada el presentador estrella Matt Lauer per conducta sexual inapropiada

La cadena nord-americana NBC ha anunciat avui que acomiada Matt Lauer, presentador del matinal 'Today', per conducta sexual inadequada. El canal ha pres la decisió després de rebre una queixa d'una companya de feina, tal com ha detallat el programa on fins ara treballava el periodista estrella.

"Tot i que es tracta de la primera queixa sobre el seu comportament en els 20 anys que porta a NBC News, tenim motius per creure que no es tracta d'un cas aïllat", ha assegurat Andrew Lack, director de la cadena, en un comunicat. "Després de revisar la queixa, hem arribat a la conclusió que és una greu violació dels principis de la companyia, motiu pel qual hem decidit acomiadar-lo", segueix el text.

"Farem front a la situació com a mitjà informatiu i ho farem de la manera més transparent possible", assegura Lack en el comunicat.

Les companyes de Lauer a 'Today', Savannah Guthrie i Hoda Kotb, han sigut les encarregades d'explicar als espectadors del programa la decisió de la cadena. "És un matí trist per a 'Today' i NBC News", ha explicat Guthrie, que ha afegit: "Com us podeu imaginar, estem devastats".

Poc després d'anunciar-se l'acomiadament, Donald Trump ha reaccionat a Twitter preguntant-se quan, a banda de fer fora treballadors per assetjament sexual, la NBC, amb la qual manté una tensa relació, acomiadarà els directius responsables del que ell considera que són 'fake news'.

Wow, Matt Lauer was just fired from NBC for “inappropriate sexual behavior in the workplace.” But when will the top executives at NBC & Comcast be fired for putting out so much Fake News. Check out Andy Lack’s past!