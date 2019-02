Netflix cancel·la 'Jessica Jones' i 'The Punisher'

D'una en una, Netflix s'ha anat alliberant de les seves sèries de la marca Marvel, i les últimes a caure han sigut 'Jessica Jones' i 'The Punisher'. La primera encara té pendent d'estrenar la tercera temporada, mentre que de la sèrie protagonitzada per Jon Bernthal se n'ha emès la segona i, segons sembla, última temporada. Abans de dir adeu a aquests dues sèries, Netflix ja va acomiadar-se de tres ficcions Marvel més: 'Daredevil', 'Iron Fist' i 'Luke Cage'.

'Jessica Jones', estrenada el 2015, va ser la segona sèrie de Netflix amb la marca Marvel. Protagonitzada per Krysten Ritter, es va convertir en un èxit per a la cadena i va propulsar el personatge de la investigadora Jessica Jones com a símbol de les noves dones de la ficció televisiva. Tot i així, els espectadors van haver d'esperar gairebé tres anys per veure'n la segona temporada. Per la seva banda, 'The Punisher' era l'última incursió de Netflix en l'univers dels superherois de l'editora de còmics i ràpidament se'n van fer dues temporades, una estrenada el 2017 i l'altra el 2019.

Amb aquestes dues cancel·lacions, Netflix posa fi a la seva associació amb l'editora de còmics, amb la qual també van fer una sisena sèrie, 'The Defenders', que reunia als superherois de les seves primeres quatre ficcions ('The Punisher' s'hi va unir posteriorment). En un comunicat, a més de felicitar els equips de 'Jessica Jones' i 'The Punisher', la plataforma dona les gràcies a Marvel per "cinc anys d'associació fructífera".

Les cancel·lacions de Netflix coincideixen amb els plans de Disney, companyia propietària de Marvel, de posar en marxa la seva pròpia plataforma de 'streaming'. Disney+ es llançarà durant aquest any i és probable que inclogui ficcions basades en l'univers de superherois de l'editora de còmics. Tot i així, quan Netflix va cancel·lar les sèries Marvel va assegurar que es mantindrien a la plataforma "durant anys".