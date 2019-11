Netflix ofereix per primera vegada una sèrie d'animació doblada al català

Tot i que Netflix ofereix en el seu catàleg sèries originals catalanes com Benvinguts a la famíla, Les de l'hoquei o Merlí, fins ara no permetia veure propostes d'animació doblades al català. Des d'aquest dimarts, però, els espectadors tenen accés a la sèrie d' anime Sakura, la caçadora de cartes doblada al català.

Aquest clàssic de l' anime es basa en un manga homònim que es va començar a publicar l'any 1996. A Catalunya la sèrie d'animació, dirigida per Morio Asaka, es va poder veure l'any 2000 al Club Super3 i posteriorment se'n van fer diverses reemissions. La sèrie d'animació explica la història de Sakura Kinomoto, una nena de 10 anys que té el do de veure el futur en somnis. Accidentalment, la Sakura allibera accidentalment un conjunt de cartes que eren dins d'un llibre i, amb elles, els esperits que hi habitaven. Per evitar que passi una catàstrofe, la Sakura i els seus amics hauran de recuperar les cartes. La sèrie té tres temporades però, de moment, Netflix només ofereix les dues primeres.

Ens han fet cas! 'Sakura, la caçadora de cartes' ja està en català a @NetflixES. És el primer doblatge en català que es pot veure a la plataforma, i pot ser el mitjà clau per recuperar el prestigi del doblatge català. Li hem de donar suport per a que incloguin més títols doblats! pic.twitter.com/RRVRATmNcv — Doblatge d'Anime en Català (@AnimeEnCAT) 26 de novembre de 2019

Al catàleg de Netflix també hi ha l' anime Inuyasha, que també es va poder veure al Super3 doblada al català. En aquest cas, però, la plataforma no ofereix l'opció de veure-la en català.