Netflix prepara el seu propi concurs de cuina

Ja fa uns quants anys que els concursos de cuina han anat conquerint les graelles de televisió, i el fenomen seguirà creixent durant la temporada vinent. Els ja coneguts 'Joc de cartes' (TV3), 'MasterChef' i totes les seves variants (La 1), 'Top chef' (Antena 3) i 'Ven a cenar conmigo' i la seva versió VIP (Cuatro) es trobaran en els pròxims mesos amb dos nous competidors. D’una banda, tal com ja va explicar fa uns dies l’ARA, Telecinco ha comprat els drets de 'The great British bake off', un format de gran èxit al Regne Unit que li hauria de servir al canal de Mediaset per treure’s el mal regust que li ha deixat aquest estiu 'Mi madre cocina mejor que la tuya', el primer intent d’introduir a la seva graella una competició entre fogons. I, de l’altra, Netflix acaba d’anunciar que també produirà el seu propi concurs de cuina, que es titularà 'The final table' ('Todo el mundo a la mesa', en la versió castellana) i que enfrontarà 24 cuiners de diversos països del món.

El nou format, que la plataforma nord-americana té intenció d’estrenar a finals d’aquest mateix any, és una espècie de 'Top chef' internacional, ja que els seus concursants no seran cuiners amateurs que aspiren a fer-se un lloc en el món de la gastronomia (com en el cas de 'MasterChef'), sinó professionals dels fogons. En paraules de Netflix, hi participaran “els xefs de més renom del món”, que “competiran per fer-se un lloc a l’elit”. Els cuiners concursaran per parelles i el seu repte serà demostrar que són capaços d’elaborar alguns dels plats més típics de nou països diferents: Espanya, Mèxic, el Regne Unit, el Brasil, França, el Japó, els Estats Units, l’Índia i Itàlia.

Segons ha avançat Netflix, cada capítol del programa se centrarà en la gastronomia d’un d’aquests llocs, i comptarà amb la participació de personatges famosos, crítics gastronòmics locals i “el millor cuiner d’aquell país”. Tots plegats seran els encarregats de valorar els plats que elaborin els participants i d’eliminar les parelles que obtinguin pitjors resultats. A l’últim capítol, “només un dels cuiners concursants obtindrà un lloc a la taula final”, que és la que dona nom al format.

Aquesta taula té deu cadires, però les altres nou ja estan ocupades pels cuiners que encapçalaran els jurats de cadascun dels països en què es desenvoluparà el programa. Entre aquestes nou “icones llegendàries de la cuina” hi ha el basc Andoni Aduriz, xef del restaurant Mugaritz, amb dues estrelles Michelin. Ell serà el representant espanyol a la taula final, en la qual també hi haurà el mexicà Enrique Olvera, la nord-irlandesa Clare Smyth, la brasilera Helena Rizzo, la francesa Anne-Sophie Pic, el japonès Yoshihiro Narisawa, el nord-americà Grant Achatz, l’indi Vineet Bhatia i l’italià Carlo Cracco.

'The final table' serà presentat pel periodista nord-americà Andrew Knowlton, ex director adjunt de la revista gastronòmica 'Bon Appetit' i amb experiència prèvia a la televisió, ja que ha fet de jutge en concursos gastronòmics com 'Iron chef America' o 'Hell’s kitchen'. Els creadors del format són Robin Ashbrook i Yasmin Shackleton, productors executius de la versió nord-americana de 'MasterChef'.

Aquest concurs és el més destacat dels nous projectes de no-ficció que ha anunciat recentment Netflix i permetrà a la plataforma ampliar la seva oferta de programes vinculats al món de la cuina amb una aposta de gran format. Fins ara, el servei de 'streaming' havia produït la docusèrie 'Chef’s table', que en cada capítol presenta un xef de prestigi mundial, i el concurs 'Nailed it', en què pastissers no professionals han de copiar pastissos i dolços d’un nivell de dificultat molt elevat.