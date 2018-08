Telecinco vol el seu ‘talent show’ de cuina

Mediaset i Telecinco tenen la mà trencada a l’hora de fer 'talent shows' musicals –com han demostrat amb les edicions de 'La Voz'– però mai se n’han acabat de sortir amb els culinaris. Per intentar seduir aquest segment d’espectadors, Telecinco ha anunciat que prepara l’adaptació de 'The great British bake off', un dels formats més populars del Regne Unit. La versió espanyola del programa, que busca el millor pastisser amateur, ja ha iniciat la fase de càsting.

El funcionament d’aquest format no és gaire diferent del d’altres talents de cuina, com 'MasterChef': un grup de concursants anònims demostren les seves capacitats per fer les millors postres tot superant els diferents reptes proposats per un jurat d’experts. L’objectiu és evitar l’eliminació per arribar a la gran final. Amb aquesta senzilla premissa, 'The great British bake off' porta 8 temporades en antena. La seva primera entrega es va estrenar l’any 2010 a la BBC Two, la segona cadena de la televisió pública britànica, on la seva popularitat va augmentar progressivament fins a arribar a una audiència de 7,35 milions d’espectadors en la seva quarta temporada. Les bones xifres li van valer el salt a la BBC One, on l’audiència no va deixar de créixer: més de 10 milions d’espectadors durant la cinquena temporada, 12,5 milions en la sisena i 13,85 en la setena. Els anys 2015 i 2016 el programa es va coronar com l’espai més vist del Regne Unit –la final de la setena temporada va registrar més de 15 milions d’espectadors.

L’any 2016, però, la BBC va perdre el seu programa més popular a mans de Channel 4. La cadena privada va pagar 75 milions de lliures a la productora del programa, Love Productions, perquè abandonés la BBC i fes tres noves entregues amb ells.

La jugada els ha sortit bé, tot i que les xifres d’audiència han disminuït respecte a les que aconseguia la BBC. En la primera temporada a la seva nova llar, emesa la tardor del 2017, 'The great British bake off' va ser seguit per una mitjana de 9,29 milions d’espectadors, força per sota dels 13,85 milions que obtenia a la BBC. Els responsables de Channel 4, però, van assegurar que només amb tres milions d’espectadors ja els sortia a compte la inversió. I és que el programa és un fenomen social al Regne Unit –la columnista del 'Guardian' Anne Perkins va assegurar que contribuïa al sentiment d’identitat nacional–, on ha fet repuntar l’interès per la rebosteria. Abans d’arribar a Espanya, el format ja ha sigut adaptat a més de 30 països, entre els quals els Estats Units, Alemanya, França o l'Argentina.

Un gènere fallit

Amb els antecedents britànics, el programa arriba a Telecinco amb la intenció de ser un èxit, malgrat que Mediaset ha demostrat en diverses ocasions que no és el gènere que millor treballa.

L’any 2014 ja va fer un primer intent amb 'Deja sitio para el postre', un format molt similar a 'The great British bake off' que es va estrenar a Cuatro. Al capdavant hi havia Raquel Sánchez Silva, que actuava de presentadora, i el pastisser Paco Torreblanca, que exercia de jurat. Només es va emetre una temporada i, amb una quota de pantalla del 6,2%, va passar sense pena ni glòria per la cadena. El seu fracàs es va atribuir a la competència amb la sèrie 'El Príncipe', però un cop el van canviar de dia d’emissió tampoc va remuntar.

A Telecinco tampoc li ha anat gaire millor quan ha ajuntat la cuina amb personatges famosos. Ho va intentar l’any 2006 amb 'Esta cocina es un infierno', una espècie de 'Gran Hermano VIP' entre fogons amb concursants com Barbara Rey o Leticia Sabater. La presentadora era Carolina Ferre i un dels jurats el cuiner Sergi Arola, que dues setmanes després de començar a treballar al programa en va renegar en adonar-se que la cuina quedava en un segon pla. La cadena va decidir cancel·lar el programa arran de les dades d’audiència, que quedaven per sota de les de 'Gran Hermano 7', el programa que li havia donat el relleu.

L’última víctima culinària de Mediaset ha sigut 'Mi madre cocina mejor que la tuya', un format que ha viscut dues vides. La primera etapa va tenir lloc el 2014 i funcionava com un programa diari de Cuatro en què dos concursants anònims havien de reproduir un plat fet per la seva mare que, després, havia de superar el tast dels jurats. L’espai, que tenia com a presentador el cuiner Sergio Fernández, no va tenir una bona acollida i va acabar sent cancel·lat. Malgrat aquesta primera derrota, aquest estiu Telecinco va decidir recuperar el format amb alguns canvis. Com a esquer, el primer programa comptava amb personatges coneguts, tot i que en les següents els protagonistes ja eren anònims. La fórmula no va funcionar i el 7 d’agost, només quatre setmanes després de la seva estrena, el programa presentat per Santi Millán tancava la paradeta. Amb la compra dels drets de 'The great British bake off', Mediaset s’enfronta a l’oportunitat de repensar els seus talents culinaris i intentar tenir èxit amb un gènere que, de moment, només triomfa a La 1.