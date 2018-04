Netflix dona llum verda a una tercera entrega de 'La casa de papel'

'La casa de papel', una sèrie d'Atresmedia sobre el segrest de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, tindrà continuació amb una tercera entrega produïda per Netflix. Estrenada originalment a Antena 3, on va tenir uns resultats d'audiència discrets, la ficció, creada per Álex Pina, s'ha convertit en un fenomen internacional d'ençà que va passar a formar part del catàleg de Netflix, on es poden veure les dues temporades que hi havia fins ara. De fet, és la sèrie de parla no anglesa més vista de la història de la plataforma.

La tercera entrega, que s'estrenarà el 2019, es farà realitat gràcies a un acord entre Atresmedia, Netflix i Vancouver Media, la productora de la ficció, protagonitzada per Úrsula Corberó i Alba Flores. L'estratègia és similar a la que va seguir el grup de comunicació amb 'Velvet', de la qual es va fer un 'spin-off', 'Velvet colección', gràcies a una aliança amb Movistar+. Un dels objectius d'Atresmedia és impulsar el seu vessant de fàbrica de ficció, motiu pel qual ha posat en marxa Atresmedia Series, una productora que farà projectes per a tercers, com la sèrie 'Embarcadero', que es podrà veure a Movistar+.