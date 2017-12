Núria Iceta: “El que ens preocupa és que el país sigui culte”

La relació de Catalunya amb Espanya ha estat un fil conductor al llarg d’aquests 40 anys. Quin és el posicionament editorial de L’Avenç ?

Hem estat molt clars en els editorials, sobretot en els últims. De fet, en totes les manifestacions de L’Avenç hi ha present sempre aquesta voluntat d’autogovern. Creiem que Catalunya té el dret a governar-se de la millor manera. Però no entrem a detallar quina manera és aquesta perquè això ho han de decidir els catalans. Hem estat clars també reivindicant el referèndum, però a favor del diàleg i en contra d’una unilateralitat que pogués portar al que desgraciadament ens trobem ara.

Pilars de la cultura catalana com l’escola o TV3 estan en el punt de mira de l’unionisme. ¿La revista podria acabar adoptant la cultura de resistència?

Nosaltres no ens hem vist mai assetjats. Però en la defensa de l’escola i dels mitjans en català hi hem estat sempre. Alguna vegada, fa anys, discutia amb gent que ens deia: “Estem concentrats en la construcció del país nou”. Però com serà aquest país? El que ens preocupa és que el país sigui culte i capaç de llegir la seva història. Que no sigui un país indocumentat. I els mitjans per documentar-se hi són. Però tu saps molt bé que la informació i la toxicitat han creat el monstre de la infoxicació al qual intentem resistir-nos.

¿Mantenen el paper per model de negoci o per romanticisme?

Doncs per les dues coses. Esclar que té un punt de romanticisme, però encara s’ha de demostrar que no fer paper és més rendible. Si algú em demostra el contrari, doncs ja ens ho repensarem.