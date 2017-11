Núria Roca creu que el fet de no ser "de la corda" va influir en el seu acomiadament de TV3

Núria Roca creu que les seves opinions polítiques van influir en el seu acomiadament de TV3. En una entrevista que publica aquest dimecres 'El Mundo', la presentadora valenciana assegura que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) va tenir en compte el fet que ella no és "de la corda" a l'hora de rescindir-li el contracte, una decisió que, insisteix, no compartia la direcció de TV3.

Abans de fitxar per la televisió pública catalana, Roca s'havia posicionat clarament contra el moviment independentista, fet que va motivar algunes crítiques contra la seva incorporació a TV3. En una entrevista a l'ARA amb motiu de l'estrena del magazín 'A tota pantalla', al setembre, la periodista va assegurar que ningú de TV3 li havia preguntat què pensava.

En la conversa amb 'El Mundo', Roca no es mulla a l'hora de dir si els professionals de TV3 poden expressar-se lliurement. "Hi ha censura a TV3?", li pregunten. "Bé, no ho sé. Mira-la tu i jutja-la. Jo no et diré què hi ha. Jo et dic que a mi no m'han censurat res. També he fet sis programes", respon ella. I tot seguit es refereix, sense citar-lo directament, a l'informatiu infantil 'InfoK', que els últims dies ha estat al centre de la polèmica perquè diversos mitjans l'han acusat d'adoctrinar els seus joves espectadors amb un reportatge que explicava què són els presos polítics. "Hi ha un vídeo viral d'un programa infantil en què s'estan donant directrius per determinar segons quines coses. Aquí cadascú que jutgi", diu la periodista, sense aclarir més el seu punt de vista sobre el cas.

Roca, que va ser acomiadada el 26 d'octubre per burofax després d'haver presentat només sis programes ('A tota pantalla' va caure de la programació a causa de l'actualitat política i des de llavors ha estat substituït per espais informatius), considera que "la manera" que va escollir la CCMA per comunicar-li el seu acomiadament va ser "surrealista", però adverteix que la seva relació professional amb la Corporació encara no s'ha acabat del tot: "El programa s'ha acabat, però els contractes tenen una sèrie de clàusules i de coses", remarca.

La presentadora, però, ha posat en dubte la veracitat d'aquestes paraules. Tot i que no s'hi refereix explícitament, Roca ha ironitzat en un tuit dient que "està molt bé posar titulars escandalosos i falsos per tenir més clics", però tot seguit afegeix: "Però quan ja fins i tot l''entrevista' s'inventa, no anem bé".