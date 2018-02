‘OT’ aprofita la seva segona vida

La 1 emet avui la gala final d’ Operación triunfo, el format que, malgrat tots els pronòstics, ha aconseguit renéixer de les seves cendres 16 anys després del seu debut televisiu. A diferència de la primera edició, en què hi va haver sis finalistes (Rosa, David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, Manu Tenorio i Verónica), enguany només hi ha cinc candidats a aconseguir el premi final: 100.000 euros que el guanyador podrà destinar a començar la seva carrera discogràfica.

Amaia, Aitana, Alfred, Ana Guerra i Miriam són els cinc concursants supervivents d’un càsting de 16 participants que s’han convertit en els triunfitos de la Generació Z (els nascuts a mitjans dels 90), un col·lectiu que fins ara s’acostava poc o molt poc a la cadena pública espanyola. La combinació d’un càsting eminentment jove -la majoria dels concursants tenen entre 18 i 25 anys- i una important aposta pel medi digital -l’àmbit natural del públic objectiu d’ OT - ha fet que el programa hagi viscut una segona vida amb forces renovades.

Final amb dues votacions

Per tancar l’edició 2017, Gestmusic i La 1 han preparat una gala amb pesos pesants: a banda de Raphael, que cantarà amb els finalistes Mi gran noche, també hi participaran Pablo Alborán i David Bisbal, el participant de totes les edicions d’OT que més èxit ha aconseguit. A més, Rosa, guanyadora de la primera edició, serà la quarta membre del jurat. La primera edició del programa ha sigut el gran referent de la del 2017, tal com va demostrar la gala de Nadal, que va unir alguns concursants de llavors amb els actuals.

Tot i els paral·lelismes que es puguin establir entre les dues generacions, hi ha una diferència que les separa: la formació musical. Diversos dels participants d’aquesta edició estudien música des de petits: Amaia estava cursant l’últim curs del grau professional de piano quan va entrar a l’Acadèmia i ha tocat en directe en diverses gales; Alfred estudiava jazz i música moderna al Taller de Músics i toca el trombó; Ana Guerra va estudiar 8 anys de flauta travessera al conservatori; Agoney toca la trompeta des dels sis anys, i Roi, Cepeda i Miriam toquen la guitarra. De fet, tal com han reconegut els responsables del programa, aquesta ha sigut l’edició en la qual s’ha pogut escoltar més música en directe a les gales, un fet que fins ara no era habitual en el format.

L’elecció del guanyador de l’edició 2017 tindrà dues rondes de votacions. En la primera, que està operativa des del final de la gala d’Eurovisió, els espectadors poden votar el seu concursant preferit a través de l’aplicació del programa, SMS i trucades a un número 905. Un cop hagin cantat els cinc finalistes, es tancarà el període de votació i Roberto Leal, presentador del programa, anunciarà els dos concursants que han obtingut menys suport i els tres finalistes (sense revelar el percentatge). A partir de llavors, el comptador es posa a zero i s’obren de nou les votacions fins que els tres concursants hagin cantat les cançons amb les quals van debutar al concurs.

Més enllà de les bones dades d’audiència de les gales -el programa d’Eurovisió ha aconseguit el rècord, fins ara, de l’edició, amb un 23,6% de share i més de 3 milions d’espectadors-, un dels pilars dels programes ha sigut el canal 24 hores, que emet a través de YouTube. Amb gairebé 350.000 subscriptors, el canal va arribar al seu màxim de connexions simultànies ahir, quan 105.000 persones es van connectar alhora per seguir la visita dels concursants eliminats als cinc finalistes que opten a guanyar el programa. Com a dada curiosa, si se sumen totes les hores que l’audiència del canal ha dedicat a consumir els continguts disponibles al canal, el resultat son 1.900 anys, segons expliquen els responsables de xarxes del programa.

També han sigut virals algunes de les actuacions dels concursants. La interpretació de City of stars que van fer Amaia i Alfred ha acumulat més de cinc milions de visualitzacions, mentre que Shake it out, també a càrrec d’Amaia, supera els quatre milions.

La tirada del canal 24 hores, on es poden veure les activitats diàries dels concursants, ha propiciat que els professors d’aquesta edició hagin sigut tant protagonistes o més que els mateixos concursants. La directora, Noemí Galera, Manu Guix o els Javis -les classes d’interpretació dels quals són dels continguts més seguits del canal- han aconseguit tenir tants seguidors com els triunfitos.

De ‘youtuber’ a responsable de xarxes del concurs musical de Gestmusic

Amb un llenguatge proper, no sexista i sense complexos, les xarxes socials d’ OT -176.000 seguidors a Twitter i 270.000 a Instagram- han sigut fonamentals perquè el programa hagi arrelat entre la Generació Z. Una de les responsables de l’èxit és Belena Gaynor, una youtuber de Lleida fanàtica del format que va acabar treballant com a community manage r del programa per casualitat. “Quan van anunciar que el programa tornava vaig dir als seguidors del meu canal, de broma, que li demanessin a Tinet Rubira que em contractés”, explica. Després de molts tuits adreçats al director del concurs, el seu desig es va materialitzar.

“Els concursants són els millors que podríem haver trobat. Gràcies a ells hem pogut crear contingut divertit i que enganxa gent jove -assegura Gaynor, que té 24 anys-. A mi m’hauria encantat viure la primera edició amb Twitter, perquè és com veure un altre programa”, detalla Gaynor, que destaca la interacció amb els usuaris, que creen i comparteixen mems i gifs sobre OT.