'OT 2018' divideix la xarxa després d'intentar eliminar la paraula 'mariconez' d'una cançó de Mecano

La paraula 'mariconez' ha desfermat una tempesta a les xarxes socials després que María Villar, una de les concursants d ''OT 2018', demanés no haver de dir el mot que apareix al tema 'Quédate en Madrid', de Mecano, la cançó que li toca cantar al costat de Miki en la gala de pròxim dimecres. El tema, inclòs en l'àlbum 'Descanso dominical', publicat l'any 1988, diu: " Siempre los cariñitos m e han parecido una mariconez". Tot i que en un principi semblava que els concursants podrien canviar la lletra, José María Cano, autor de la cançó, s'ha negat que es modifiqui el tema.

Durant el cap de setmana, els usuaris de Twitter s'han dividit entre els que creuen que canviar la paraula és una mostra de censura i els que defensen la necessitat d'eliminar expressions que poden ser exemple d'homofòbia.

La polèmica va començar dijous, quan la concursant va llegir per primer vegada la lletra de la cançó que haurà de cantar amb Miki. Durant una conversa amb Noemí Galera, directora de l'acadèmia d''OT', i Manu Guix, director musical del programa, es va mostrar en desacord a dir una paraula que ella considera "un insult molt homòfob" i va demanar canviar-la per 'gilipollez'. El programa va traslladar la petició a Ana Torroja, cantant de Mecano i membre del jurat d''OT 2018', que en un principi semblava disposada a fer el canvi, tot i que preferia que utilitzessin la paraula 'estupidez' en lloc de 'gilipollez', segons va explicar als concursants la directora de l'acadèmia, Noemí Galera.

[ #OTDirecto11OCT] María: "yo no voy a decir mariconez porque es un insulto muy homófobo" pic.twitter.com/X0xdRqjaQ1 — 𝙲𝚘𝚛𝚗𝚒𝚜𝚑🌙 (@AlbaGmz9) 11 d’octubre de 2018