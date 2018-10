'OT' prescindeix d'Itziar Castro, la seva professora d'interpretació

Va arribar per sorpresa, amb la difícil missió de substituir els Javis, i se n'anirà també abruptament. Itziar Castro va rebre dilluns la comunicació que no es comptava més amb ella com a professora d''Operación Triunfo' amb efectes immediats. L'actriu, que està preparant la nova temporada de 'Vis a vis', ja havia rebut algunes crítiques indirectes de Noemí Galera, directora de l'acadèmia del programa, quan renyava els alumnes perquè no aconseguien emocionar durant les seves actuacions. L'encaix de Castro en el programa no ha sigut fàcil, ja que el seu mètode és molt més ortodox i no donava el joc dramàtic que sí que aconseguien els Javis –Javier Ambrossi i Javier Calvo–, més adequat al que s'espera d'un 'talent' amb no poques dosis de 'reality'.

Contactada per l'ARA, la professora ha declinat fer declaracions a l'espera d'emetre un comunicat amb les seves explicacions. Castro ha aparegut en pel·lícules com 'Campeones', 'Pieles' o 'Matar a Dios', a banda de participar en programes televisius i sèries com 'Paquita Salas', 'El crac' o 'El cor de la ciutat'.