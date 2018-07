Orange emetrà la Lliga i la Champions, i Vodafone encara no ho ha decidit

Orange ha confirmat aquest dimarts que posarà a disposició dels clients de la seva plataforma de televisió els continguts de futbol adquirits per Telefónica, mentre que Vodafone encara ho ha d'estudiar. "Hem sigut bastant clars des de fa mesos: si Telefónica els té, nosaltres els tindrem", ha afirmat el conseller delegat d'Orange España, Laurent Paillassot, en un acte organitzat per la patronal tecnològica DigitalES.

Per la seva banda, el conseller delegat de Vodafone España, António Coimbra, ha explicat que la seva companyia encara no ha rebut "cap proposta de Telefónica" en què els expliciti el preu que els demana per aquests drets. "Sortirà molt aviat. Quan la tinguem, la mirarem i decidirem si comprem o ens quedem com estem", ha afegit.

Telefónica es va adjudicar fa unes setmanes els drets de la Lliga per al període 2019-2022 per un preu de 2.940 milions d'euros (980 milions per temporada), i posteriorment va comprar també a Mediapro els drets de la Lliga de Campions i de l'Europa League per als pròxims tres anys per 1.080 milions d'euros (360 milions per temporada).

"Un cop vam guanyar la subhasta [dels partits de la Lliga] vam considerar que havíem de comprar els drets de la Champions a Mediapro. Ho vam fer perquè estàvem convençuts que era una bona opció", ha dit el president de Telefónica España, Emilio Gayo.