‘Paquita Salas’ es fa gran a Netflix

De broma privada a ser la sèrie espanyola més esperada de Netflix. 'Paquita Salas', la comèdia que van crear els Javis –Javier Ambrossi i Javier Calvo– en un sopar amb amics, estrena demà la seva segona temporada a la plataforma internacional, gairebé dos anys després que Flooxer, el servei digital d’Atresmedia, apostés per aquesta sèrie. La nova entrega promet als espectadors retrobar-se amb una Paquita (Brays Efe) elevada a l'enèsima potència: la representant d’actors i propietària de l’agència PS Management està en plena bancarrota després que el seu descobriment, l’actriu Mariona Terés, l’hagi abandonat pel seu principal rival, Fernando Canelón (Secun de la Rosa).

En el seu salt a Netflix, Paquita Salas no perd les seves senyes d’identitat: la barreja de comèdia esbojarrada i tendresa i, sobretot, un grapat de referències a l’univers pop del qual formen part els Javis, que en l'últim any s’han fet gairebé omnipresents al panorama audiovisual espanyol gràcies a l’estrena de la seva primera pel·lícula, 'La llamada', i, especialment, 'Operación Triunfo', on eren els professors d’interpretació. El seu pas pel programa els ha fet coneguts per a tota una generació d’espectadors que consumeix continguts principalment online, ja sigui a través de YouTube o plataformes com Netflix, i que se senten indentificats amb el discurs de respecte a la diferència dels dos creadors.

La Paquita torna amb les seves frases lapidàries i amb la seva 'troupe' habitual: la seva secretària Magüi (Belén Cuesta), Lidia San José (una versió paròdica de l’actriu que es va fer coneguda quan era una adolescent) i l’Álex, el repartidor i manetes de l’oficina. El grup té ara una nova incorporació, Belén de Lucas (Anna Castillo), la cosina de l’Álex i l’aspirant d’actriu que ha de treure de la misèria la Paquita. També es torna a passejar per l’oficina l’esperpèntica venedora Noemí Argüelles, interpretada per Yolanda Ramos.

El boom que ha experimentat 'Paquita Salas' li ha obert les portes a tot tipus de col·laboracions i cameos. Els creadors han confirmat que la segona temporada comptarà amb aparicions especials d’Ana Obregón, Verónica Echegui, Paz Vega, Antonio Resines i Ignatius Farray, entre d’altres. La cirereta del pastís la posa la catalana Rosalía, una de les cantants amb més projecció dins del sector musical espanyol, que canta la sintonia de la sèrie.

Un projecte en creixement

Quan els Javis van posar en marxa Paquita Salas eren pràcticament uns desconeguts. Calvo havia participat en la sèrie adolescent 'Física o química', i Ambrossi, la seva parella i germà de Macarena García, portava anys intentant fer-se un forat en el món de la interpretació. Cansats d’esperar la seva oportunitat, van escriure el 2013 el musical 'La llamada', que es va estrenar al Teatro Lara de Madrid i es va convertir en un fenomen boca-orella fins a donar peu a la pel·lícula. Tres anys més tard, la parella es llançava al món de les websèries amb 'Paquita Salas', per a la qual tornaven a confiar en el seu cercle d’amistats, les tres actrius que havien començat el musical –García, Cuesta i Castillo– i un dels seus millors amics, Brays Efe. Set mesos després de la seva estrena a Flooxer la sèrie s’enduia tres premis Feroz: millor comèdia, millor actor protagonista i millor actriu de repartiment.

Emoción y lágrimas en el discurso de agradecimiento del equipo de @PaquitaSalas, ganadora del Feroz a Mejor serie de comedia. #PremiosFeroz pic.twitter.com/Jl4iWGYos9 — #0 de Movistar+ (@cero) 23 de gener de 2017

El fitxatge per Netflix, anunciat l’octubre del 2017, va suposar la sortida de la sèrie del món alternatiu i la seva popularitat no ha deixat de créixer des de llavors. La ficció ha ampliat la seva base de fans –la plataforma va posar a disposició dels seus clients la primera temporada– i té corda per anys: Netflix ha confirmat la tercera temporada, que els creadors ja han començat a escriure. L’aposta de la plataforma per la sèrie s’ha fet evident amb la campanya de màrqueting, que es va iniciar fa més de dos mesos i en la qual el personatge de Paquita Salas intenta representar els nens de 'Stranger things' o els cantants d’Espanya per a Eurovisió, Amaia i Alfred (que van ser alumnes dels Javis a 'OT').