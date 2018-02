El Parlament Europeu estudiarà les acusacions de manipulació contra TVE

260x366 El president de RTVE, José Antonio Sánchez, en una imatge d'arxiu / BALLESTEROS / EFE El president de RTVE, José Antonio Sánchez, en una imatge d'arxiu / BALLESTEROS / EFE

El Parlament Europeu estudiarà els suposats casos de censura i manipulació a Televisió Espanyola. La comissió de peticions de l'eurocambra ha admès a tràmit una sol·licitud del consell d'informatius de la televisió pública estatal perquè s'analitzin aquests casos de males pràctiques i es prenguin les mesures necessàries per obligar el govern espanyol a "fer complir els principis d'objectivitat, pluralitat i imparcialitat a què està obligada la televisió pública tant per la legislació espanyola com per la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i la directiva 2010/13/UE", segons explica el consell en un comunicat. A més, la comissió de peticions també ha encarregat un informe sobre aquest cas a la Comissió Europea i un altre a la comissió de llibertats, justícia i afers interiors de l'Europarlament.

Precisament aquesta setmana, el consell d'informatius -un òrgan format per periodistes de TVE i que es dedica a garantir la independència dels professionals de la cadena- havia presentat un informe en què assenyala fins a 50 casos de males pràctiques detectats als informatius de TVE durant el tercer trimestre del 2017.