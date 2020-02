El Parlament es queixa que TV3 no hagi dedicat continguts específics als casos de corrupció de la família Pujol

El ple del Parlament ha aprovat aquest divendres una proposta de resolució que insta TV3 i els altres mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a variar el tractament informatiu sobre la família de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i a no oblidar que està encausada per presumpta corrupció.

Aquesta proposta de resolució, corresponent al ple monogràfic sobre corrupció, ha estat aprovada amb el vot favorable de tots els grups menys el de JxCat, que s'ha abstingut, i s'ha promogut després que les últimes setmanes Pujol hagi aparegut dues vegades a TV3 però per parlar de temes que no tenen cap relació amb la situació judicial de la seva família. El 12 de gener l'expresident va participar en el reportatge Objectiu 0,7%, del 30 minuts, i aquest dimarts va aparèixer al documental Mossos: llums i ombres, emès dins del Sense ficció.

El text aprovat "constata que la CCMA no ha programat cap contingut específic sobre els casos de corrupció política, frau i evasió d'impostos que són motiu de processos judicials que afecten l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol". El Parlament, en conseqüència, insta el Govern a adoptar les mesures necessàries per garantir "el compliment de la missió de servei públic i rigor informatiu que exigeix el llibre d'estil de la CCMA en les aparicions i tractament de l'expresident Jordi Pujol".

La cambra recorda, en aquest sentit, que Pujol "està encausat per diferents escàndols de presumpta corrupció que l'afecten a ell personalment i a membres de la seva família". Per això exigeix a TV3 i als altres mitjans de la CCMA "contextualitzar la informació i oferir diferents elements de judici a la ciutadania". El Parlament els demana també que tinguin present que a Jordi Pujol li va ser retirat el tractament de Molt Honorable, l'oficina institucional, la pensió vitalícia i altres títols "per part del mateix Parlament".