El Parlament demana als partits del Govern que renovin la CCMA amb consens abans d'acabar l'any

El Parlament de Catalunya ha aprovat dues resolucions en les quals s'insta el Govern a renovar el consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) abans que s'acabi l'any i a fer-ho inspirant-se en la llei derogada del 2007, que obligava a tenir el suport de dos terços de la cambra per poder nomenar un dels seus membres. A més, els candidats han de sorgir a proposta d'un mínim de tres grups parlamentaris. La resolució ha tirat endavant amb els 69 vots de tota l'oposició. Ningú hi ha votat en contra i els 61 diputats de JxCAT i ERC –comptant-hi Oriol Junqueras i Raül Romeva– s'han abstingut. La proposta també instava el Govern a aprovar el contracte programa de la radiotelevisió pública catalana abans d'acabar l'any. La renovació dels directius de la Corporació es va negociar a finals de l'any passat, però les tensions polítiques i el 155 van provocar que no prosperés el relleu.

La CUP presentava una moció similar, només que en aquest cas demanava que representants dels treballadors tinguessin cadira en l'òrgan de decisió de la Corporació. En aquest cas, han sigut 29 vots favorables (els de la mateixa CUP, més els comuns i el PSC) i 101 abstencions de la resta. El PP també presentava la seva moció sobre la renovació de la CCMA, però no ha prosperat.