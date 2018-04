Paz Vega serà una fugitiva a TVE

Ja fa temps que Magda Escudero es va adonar que renunciar a la seva carrera de model a Espanya per convertir-se en la dona del magnat mexicà Alejandro Guzmán havia sigut una decisió poc encertada. Li ha permès viure en una mansió de luxe en una de les zones més exclusives de Ciutat de Mèxic, però a canvi la seva vida ha quedat reduïda a tenir cura dels seus tres fills. A això i a patir constantment per la seva seguretat, ja que el seu marit està implicat en diversos negocis tèrbols i s'ha guanyat nombrosos enemics. Ara la Magda està a punt de confirmar que aquestes temences no eren infundades.

L'actriu sevillana Paz Vega donarà vida a aquesta dona a partir de demà a 'Fugitiva', una nova sèrie que La 1 estrenarà a les 22.40 h i que, segons el seu creador, el català Joaquim Oristrell, presenta "una dona forta" i mostra "com es construeix una dona dura a base de prendre decisions difícils". En aquest cas, unes decisions que han de permetre a aquesta exmodel, convertida d'un dia per l'altre en una mare coratge, recuperar la seva llibertat, i la dels seus fills, després que tots quatre hagin sigut raptats per una banda organitzada mentre el seu marit era a Espanya en un viatge de negocis.

"'Fugitiva' està plena de fugides, persecucions, aliances i traïcions", diu Televisió Espanyola, que subratlla que, malgrat el to de 'thriller', la sèrie no se centra només en "la intriga i l'acció", sinó que "posa el focus en els sentiments canviants de la Magda i la seva família, així com dels diversos personatges que es creuaran en la seva fugida". Segons la cadena, aquest "viatge emocional" que viuran els protagonistes els convertirà en uns personatges "especialment reconeixibles i atractius" per a l'espectador.

Una altra de les particularitats de la sèrie és que la trama, repartida en deu capítols de 75 minuts, transcorre en només 90 hores, és a dir, menys de quatre dies, un fet amb el qual els seus responsables intenten potenciar la sensació de tensió constant. Segons TVE, la Magda i els seus fills viuran "una cursa incessant i vertiginosa cap a la llibertat, en una situació extrema permanent que no els donarà respir". Mentrestant, el pare de la família mourà tots els fils que tingui al seu abast per resoldre la situació, però per començar haurà d'esbrinar qui hi ha darrere del segrest. Inicialment sospitarà d'un empresari rival, sense sospitar, com avança la cadena, "que el veritable cervell de l'operació és algú molt més pròxim".

L'elenc de la sèrie –rodada entre Madrid i Benidorm– està format per actors espanyols i mexicans. Julio Bracho dona vida al marit de la protagonista, i Arantza Ruiz, Iván Pellicer i Luisa Rubino encarnen els seus tres fills. Mercè Sampietro serà la mare de la Magda, amb qui fa molts anys que manté una relació tensa, i Charo López encarnarà la seva sogra, una dona amb un temperament molt fort i que mai no l'ha acceptat com a membre de la família. També tindrà un paper rellevant Roberto Álamo, com a home de confiança de l'Alejandro.

L’exconcursant d’’OT’ Ana Guerra ha enregistrat la sintonia de la sèrie, que té una banda sonora a base de “ritmes urbans contemporanis” com el rap, el trap o el 'reggaeton'.