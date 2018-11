Polèmica a les xarxes perquè Dani Mateo es moca amb la bandera d'Espanya

El programa 'El intermedio' de La Sexta torna a crear polèmica a les xarxes. Aquest cop, perquè el seu col·laborador Dani Mateo s'ha mocat amb la bandera espanyola. Durant el gag, Mateo llegeix el prospecte d'un Frenadol, perquè és "el text que realment crea consens", i simula no poder evitar l'esternut. Després demana perdó als espanyols, al rei i a l'Audiència Nacional, i en culpa "les contraindicacions del Frenadol", que diuen que no s'ha d'administrar a "presentadors sapastres". També qualifica la bandera de "drap" que es ven als "basars".

Les reaccions d'usuaris defensors d'Espanya que qualifiquen el vídeo de vergonyant i animen a fer boicot a la cadena han convertit el nom de l'humorista en 'trending topic'. Arran de les crítiques, altres usuaris han defensat Mateo. Ha sigut el cas del diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián, que ha aprofitat per carregar contra el rei emèrit per la venda d'armes.

Os molesta más Dani Mateo limpiándose en la bandera una noche que un rey traficando con armas con ella durante décadas. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 1 de novembre de 2018

En aquesta línia, el presentador del programa, el Gran Wyoming, ha dit a Twitter que l'actuació de Dani Mateo és "humor". "Que els corruptes utilitzin la bandera d'Espanya és humiliació. Que continueu votant els corruptes d'Espanya és de 'gilipolles', a més de còmplices", ha afegit. En un altre tuit, ha acusat els indignats amb el gag de fanàtics. "Ofesos per l'humor i no ofesos per la corrupció. Quan el fanatisme ha gangrenat el cervell, la malaltia és gairebé incurable", ha dit.

Españolitos 🇪🇸, a ver si os enteráis. Que Dani Mateo suene los mocos con la bandera es una parodia, es HUMOR.

Que los corruptos utilicen la bandera de España, es humillación.

Que sigáis votando a los corruptos de 🇪🇸, es de GILIPOLLAS., además de COMPLICES. pic.twitter.com/So3vzpPVbo — El Gran Wyoming ℹ (@GranWyomingTV) 1 de novembre de 2018

No és la primera vegada que el programa genera polèmica. De fet, la Fundación Francisco Franco s'ha querellat contra 'El Intermedio' per un gag en què es decapitava el dictador.