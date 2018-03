Pornografia emocional amb la presó permanent revisable

260x366 Portada de 'La Razón' del 15/3/18 Portada de 'La Razón' del 15/3/18

El debat sobre la presó permanent revisable que intenta mantenir el PP em sembla corcat d'entrada. Als Estats Units maten directament alguns dels seus assassins –amb una injecció letal, electrocutant-los, afusellant-los, penjant-los o enviant-los a la cambra de gas– i difícilment es pot argüir que aquesta pràctica hagi convertit el país en un paradís de la no-violència. Però és que en el cas de la cadena perpètua espanyola –perquè rere l'eufemisme és això el que hi ha– la conversa pública que estan canalitzant els mitjans té molt més d'emocional que de racional. 'La Razón' publica una imatge del pare de Mari Luz, en blanc i negre contrastat, mirant la línia de l'horitzó marítim i, a sobre, una carta que adreça als diputats. "No és venjança, és justícia", escriu l'home. I per bé que l'empatia sigui màxima i la seva veu s'hagi d'escoltar, que 'La Razón' utilitzi aquest recurs per guarnir la seva portada em sembla pura pornografia emocional. Tots els recursos gràfics s'han alineat per aconseguir la commoció. Però on són els arguments dels contraris a aquesta modalitat carcerària? Els lectors de 'La Razón' han tingut dret a ponderar-los? Han explicat que a Espanya el temps mitjà d'estada a la presó és de 17,4 anys i que entre els principals països de la UE és la segona més alta, només superada pels 31 anys de Portugal?

En una línia similar, 'El Mundo' obre portada amb "Els 'pares' de la presó permanent es mobilitzen contra el PSOE" i cita els casos de les famílies de Diana Quer, Marta del Castillo o la mateixa Mari Luz, que han anunciat protestes. Com a mínim, en aquest cas la formulació és la pròpia d'una notícia i es tracta d'un titular informatiu. Però la sensació és que el debat segueix girant a l'entorn del càstig –que en aquests casos rares vegades funciona com a dissuasiu– i no pas de la prevenció o de les mesures de protecció.