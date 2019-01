El 'Preguntes freqüents' prescindeix de Laura Rosel i Cristina Puig agafa el relleu

Segon relleu al capdavant del 'Preguntes freqüents'. Després de la marxa de Ricard Ustrell, ara és Laura Rosel qui deixa de ser la presentadora del debat polític de TV3. Segons 'El Món', serà Cristina Puig qui agafarà el relleu de Rosel, un cop la cadena pública hi doni el seu vistiplau. El mitjà també assenyala que hauria sigut la productora del programa, El Terrat, qui hauria decidit prescindir de qui fins ara era la presentadora de l'espai de debat. La nova temporada del programa hauria de començar el 12 de gener.

Laura Rosel es va incorpora al 'Preguntes freqüents' el gener del 2018, després que Ricard Ustrell anunciés que deixava el programa un cop finalitzats els seus quatre mesos de contracte. Un altre dels motius que va esgrimir Ustrell en el seu moment és que el l'espai de televisió li impedia centrar-se 'El suplement', el programa que presentava llavors a Catalunya Ràdio. Rosel va arribar a TV3 procedent de 8TV, on presentava '8 al dia' al costat de Jordi Armenteras.

Cristina Puig ha treballat a TV3 i a TVE, on presentava 'El debat de La 1' i 'Gent de paraula', i d'on va ser acomiadada el gener del 2015. Després de la seva sortida de la televisió pública espanyola va estar a punt de fitxar per Catalunya Ràdio, però finalment va ser descartada per la CCMA, que va assegurar que preferia fer una aposta pel "talent intern" per encarregar-se de 'Catalunya vespre'. Actualment, Puig és una de les tertulianes d''El Món a RAC1'.