Públic als programes televisius: imaginació (i pantalles) al poder

El coronavirus ha buidat els carrers, les aules, els teatres i, també, els platós de televisió. Molts programes s’han hagut de readaptar i continuar la seva emissió des de casa, amb l’esforç extra que això comporta per a presentadors i tècnics. D’altres han seguit des del plató, però sense l’escalf del públic, que abans els acompanyava des de les grades. A mesura que avancen les fases de la desescalada i s’instaura aquesta “nova normalitat”, alguns programes ja estan recuperant el seu format habitual, però... què passa amb el públic?

Operación Triunfo, que va tornar aquest dimecres a La 1 després de dos mesos d’aturada, és un clar exemple de com s’han hagut de readaptar els programes, sobretot en el cas d’aquest talent show, en què el públic juga un paper força important. Tal com explica Tinet Rubira, director de la productora Gestmusic, el programa ha optat per incorporar un públic virtual que segueix en directe les gales des de casa seva i interacciona amb tot el que passa. “Hem aprofitat el servei que dona una plataforma de videoconferència i hem desenvolupat un software per gestionar els 400 senyals que rebem des de casa dels espectadors. Durant el directe hi ha quatre operadors que gestionen aquests senyals, s’encarreguen de commutar les finestretes que perdin la connexió, que no tinguem pantalles buides i que no hi hagi cap contingut inadequat”, declara el director de Gestmusic.

Rubira apunta que al plató hi ha més de 300 m² de pantalles i que aquesta iniciativa ha rebut molt bona acollida per part del públic, ja que en la primera crida van obtenir gairebé 9.000 sol·licituds. “Vam veure què s'estava fent en l'àmbit mundial i un cop vam tenir solucionats els temes tècnics ho vam proposar a RTVE, que sempre estan disposats a provar coses noves en l'àmbit digital i tecnològic encara que suposin un risc o una incògnita”, explica el director de la productora.

Infiltrar el públic entre el decorat

Typical Spanish, el nou concurs familiar de La 1 produït per Shine Iberia, es va començar a enregistrar amb públic a plató abans del confinament, i aquests dies s’estan gravant la resta d’entregues amb públic virtual. Frank Blanco serà el presentador d’aquest format, acompanyat de Florentino Fernández i Vicky Martín Berrocal, que capitanejaran els dos equips de celebrities que s’enfrontaran en diferents proves en què hauran de demostrar els seus coneixements sobre cultura i tradicions espanyoles.

651x366 El públic virtual de 'Typical Spanish' es camufla entre el decorat per animar els concursants / SHINE IBERIA El públic virtual de 'Typical Spanish' es camufla entre el decorat per animar els concursants / SHINE IBERIA

Ana Rivas, directora d’entreteniment de Shine Iberia i productora executiva del programa, remarca que “el públic hi té molta participació perquè anima els concursants i, fins i tot, els fa les preguntes”. “Vam fer una parada de dos mesos pel confinament, i aleshores ens vam començar a plantejar com podríem fer-ho perquè els famosos poguessin comptar amb el suport del públic. El públic virtual havia d’encaixar amb el decorat, que són monuments d’Espanya. Com que aquests dies ens hem acostumat a veure la gent als balcons, hem integrat el públic com si estigués en aquestes finestres”, explica la productora executiva, que apunta que el concurs s’estrenarà a l’estiu però que encara no hi ha cap data confirmada. Rivas afirma que van haver de consultar aquesta decisió a RTVE i a Talpa, la productora neerlandesa que va crear el format original, anomenat I love my country, que ja s’ha emès a 38 països.

Assumptes interns, el programa d’actualitat en clau d’humor d’À Punt, la televisió pública del País Valencià, va ser el primer a incorporar públic virtual el 8 d’abril. Aquest espai, produït per El Terrat i Sunrise Pictures, amb Vane Villar i Ramiro Acero com a directors executius, grava el programa des de casa fent videotrucades amb els convidats i amb dotze pantalles de públic, que intervé activament en el programa. “A finals de març vam fer la proposta al tècnic i, al cap de dues setmanes, ja ho vam engegar. D’aquesta manera, el públic ho pot veure com si fos a plató i és una manera de mantenir-lo i de lluitar per ell”, diu Villar, que assegura que la cadena hi va estar d’acord des del primer moment. El programa s’instal·larà el 10 de juny a una nova localització, però les entrevistes als convidats seguiran sent per videoconferència i encara no està decidit com incorporaran el públic, segons explica la codirectora executiva.

651x366 Dotze pantalles connecten el públic amb Pere Aznar i la resta de col·laboradors a 'Assumptes interns' / EL TERRAT Dotze pantalles connecten el públic amb Pere Aznar i la resta de col·laboradors a 'Assumptes interns' / EL TERRAT

El públic virtual s’ha implantat també en països com Bulgària, on la seva versió de Tu cara me suena s’emet amb ballarins amb mascareta i acompanyada d’un públic virtual que participa en les gales mitjançant videotrucades. A França, el programa N’oubliez pas les paroles, del canal France 2, ha fet una barreja d’algunes de les opcions que estan valorant els espais televisius per als pròxims mesos. Així, alguns dels assistents del públic són persones reals, amb mascareta i mantenint la distància de seguretat, d’altres són simplement ninots inflables i, per acabar, també s’hi poden veure les cares dels espectadors que estan seguint el talent show des de casa seva a través de videoconferències.

VÍDEO - Imitación de @rosalia en 'Tu Cara Me Suena' Bulgaria con la actuación de los MTV EMA 2019. pic.twitter.com/L6q3R2c19n — Rosalía Noticias (@RosaliaNoticias) April 19, 2020

A l’espera d’omplir les graderies

En programes com ¡Ahora caigo!, d’Antena 3, també s’ha hagut de fer servir la imaginació per reinventar-se. Tinet Rubira, el director de Gestmusic, que també produeix aquest espai, explica que “el públic hi tenia una participació molt activa" i que "l’Arturo Valls hi interactuava molt”. “En una primera tanda de programes, la interacció s’ha fet a través de gravacions de tots els acudits recurrents del públic, que ja s’han convertit en part del programa. De mica en mica, i seguint totes les pautes que marquen les autoritats sanitàries, el públic anirà tornant al plató”, diu Rubira, que afirma que totes les decisions es prenen juntament amb Atresmedia.

Així ho corrobora José Antonio Antón, director adjunt de continguts d’Atresmedia, que afegeix que a ¡Ahora caigo! han recuperat també “algunes de les cares més conegudes del públic a través d’un monitor o de figures encunyades perquè el presentador les pugui saludar”. Antón explica que cap dels programes de la cadena, com ¡Boom! o el recentment estrenat Pasapalabra, està comptant amb públic aquests dies i que “a mesura que se’n pugui anar incorporant, encara que sigui reduït, sorgiran idees més creatives que poden ser molt divertides”.

TV3, tal com explica Elisabet Ventura, directora de comunicació i relacions institucionals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, no està emetent cap dels seus programes amb públic. Els espais d’actualitat Planta baixa i Preguntes freqüents es retransmeten des de les instal·lacions habituals de la CCMA amb les grades buides, mentre que l’ Està passant es grava des de casa des del 16 de març. Ventura explica que “les decisions sobre les mesures de prevenció que afecten aquests programes és de la CCMA” i que “l’òrgan responsable d’aplicar els diferents plans de recuperació de l’activitat és el comitè de direcció”. “El públic al plató es recuperarà tan bon punt es compleixin les condicions per fer-ho, atenent les indicacions de les autoritats sanitàries i les mesures de prevenció corresponents”, assenyala la directora de comunicació, que afegeix que encara no tenen prevista la tornada. Així, tant El Terrat, la productora de Preguntes freqüents, com Minoria Absoluta, la de l’ Està passant, depenen de les decisions que prengui la cadena.

Aquest confinament ha sigut una prova més de fins on arriben la imaginació i la tecnologia. Ara és possible animar els teus concursants predilectes des de casa i infiltrar-te al teu programa preferit. D’aquesta manera, fins que no es recuperi la normalitat al complet i els espectadors puguin tornar a omplir els platós, l’audiència podrà participar en aquests espais televisius de la manera més activa possible sense moure’s del sofà.

Quan els aplaudiments d’un teatre recauen sobre un sol espectador Els lates, com La Resistencia o Late motiv, del canal #0 de Movistar+ i produïts per El Terrat, són espais televisius que estan dissenyats també per gaudir de la presència del públic. El programa presentat per Andreu Buenafuente surt de casa dilluns i torna al plató reformulat: es gravarà amb una caravana com a escenari, comptant amb els col·laboradors habituals i els convidats però sense públic. Així, passarà de ser Late motiv en casa a anomenar-se Late motiv park. De la mateixa manera, LocoMundo, presentat per l’humorista Quequé, torna sense la companyia del públic aquest dimarts al teatre Arlequín de Madrid, on es va traslladar fa més de tres mesos. Aquest espai també s’havia seguit gravant des de casa sota el nom de LocoMundo indoor. La Resistencia, el late show presentat per David Broncano, s’ha continuat emetent durant el confinament des del teatre Arlequín, el seu escenari habitual, però fent les entrevistes per videoconferència i sense públic. Durant gairebé un mes i mig, tal com explica Ricardo Castella, director del programa, La Resistencia es va convertir en Lo que de verdad importa, que era “gairebé un reality en què un equip reduït havia d’aconseguir fer un programa de televisió sense pràcticament mitjans”. Segons Castella, “la prioritat era agrupar la menor quantitat de gent durant el mínim de temps possible”. La setmana passada aquest espai va recuperar el seu nom original i va començar a convidar els entrevistats al teatre, però amb només una persona al públic. Castella explica que quan van arribar les primeres mesures de la desescalada se’ls va ocórrer que potser podrien contractar “un figurant que s’assegués al pati de butaques, aplaudís i rigués”. “Vam preguntar si algú s’hi animava entre els espectadors que, abans dels coronavirus, s’havien apuntat per venir com a públic”, manifesta el director del programa, que remarca que porten adaptant-se a la situació contínuament des del mes de març i que esperen que el programa pugui tornar a la normalitat com més aviat millor, sempre que sigui segur per a tothom. “En l’humor, el públic és sempre vital. La Resistencia és un programa, però també un xou en viu per a la gent que ve al teatre”, diu Castella.