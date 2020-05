Els Pulitzer distingeixen la vella guàrdia del periodisme

Després d'uns anys en què les marques digitals semblaven irrompre amb força en el palmarès, els Pulitzer d'enguany suposen una tornada al periodisme més clàssic, de les capçaleres tradicionals. El New York Times, el Washington Post, la revista New Yorker o el Baltimore Sun són alguns dels diaris en paper de prestigi que aquest dilluns poden començar a fer espai a les seves vitrines per a la distinció periodística per excel·lència. El coronavirus ha obligat a ajornar la cerimònia de lliurament físic dels premis i, de fet, l'anunci dels guanyadors també s'ha celebrat dues setmanes més tard del previst.

El periodista Brian M. Rosenthal, del New York Times, ha estat distingit amb el Pulitzer a millor reportatge d'investigació pel seu article sobre la indústria del taxi a Nova York i, especialment, els crèdits voltor que s'aprofitaven dels conductors més vulnerables. Aquest reporter havia participat ja el 2015 en una investigació que va guanyar un Pulitzer, i una altra que liderava, del 2017, va acabar finalista en aquesta categoria.

La Dama grisa s'endú també un premi, en la categoria de periodisme internacional, per la seva sèrie d' articles mostrant els excessos del règim de Vladímir Putin a Rússia. I encara en suma un altre en la categoria d'opinió, que anirà a mans de Nikole Hannah-Jones per un assaig en primera persona que inaugurava el Projecte 1619, en què examinava els orígens dels Estats Units a partir de l'òptica dels africans convertits en esclaus.

Els premis també assenyalen les peces capaces d'explicar al gran públic els grans temes dels nostres dies. Una sèrie d'articles del Washington Post sobre els efectes de les temperatures extremes que està vivint el planeta s'ha endut el premi en aquest apartat. Un altre dels diplomes majors és el de millor cobertura nacional, que ha recaigut en la fundació ProPublica i la seva investigació sobre els accidents patits per la setena flota de l'exèrcit americà, i per a The Seattle Times per haver exposat els defectes de fabricació dels avions 737 Max, de Boeing. ProPublica, a més, ha col·laborat amb l' Anchorage Daily News per mostrar com en diverses ciutats petites d'Alaska hi ha una manca de protecció policial i això els ha valgut un Pulitzer en l'apartat de servei públic.

En l'apartat local, el Baltimore Sun guanya el premi per haver exposat les relacions financeres poc decoroses entre l'alcaldessa de la ciutat i el sistema de sanitat pública que l'Ajuntament supervisava. I el Pulitzer a cobertura d'actualitat ha correspost al Courier-Journal de Lexington, Kentucky, pel seguiment de centenars d'indults a l'última hora atorgats pel governador d'aquell estat, Matt Bevin.

Els gèneres interpretatius també tenen la seva ració d'honor. Una peça de Ben Taub publicada al New Yorker, sobre la història d'amistat entre un guàrdia de Guantánamo i un pres que hi havia patit tortures, va guanyar el premi en la categoria de reportatge. I Christopher Knight, del Los Angeles Times, obté el guardó en la categoria de crítica per les seves peces sobre la reforma del County Museum of Art. Per al jurat, format per 19 membres i sempre rotatori, els millors editorials han estat els que ha escrit Jeffery Gerritt al Palestine Herald-Press, de Texas, per la seva manera d'explicar com els presos es morien a la presó del comtat mentre esperaven judici. I les vinyetes també tenen Pulitzer, que en aquest cas correspon a les aquarel·les que publica Barry Blitt al New Yorker, amb caricatures de traç suau però iròniques sobre els actuals inquilins i treballadors de la Casa Blanca.

En les categories d'imatges, les fotografies de l'agència Reuters mostrant les protestes de Hong Kong han rebut el premi en el subapartat d'actualitat, mentre que en el de reportatge la guanyadora ha sigut Associated Press, per unes imatges que mostraven la vida a la zona del Caixmir després que la Índia ha anul·lat l'autonomia d'aquest territori. Pel que fa a reportatge oral, el guanyador és The out crowd, una emissió feta a mitges entre el Los Angeles Times i Vice News que analitza l'impacte de la política hostil de Trump sobre els mexicans.

Finalment, el jurat ha fet una menció especial a Ida B. Wells, a qui considera "una pionera del periodisme d'investigació i una icona dels drets civils". Els organitzadors dels premis han anunciat que donaran un mínim de 50.000 dòlars a la fundació que manté viva la memòria de qui va documentar centenars de linxaments per motius racials durant el primer terç del segle XX.

Els premis culturals

Tot i que el prestigi dels Pulitzer és sobretot periodístic, els premis tenen també un vessant cultural. Així, en aquesta edició s'ha premiat A strange loop, de Michael R. Jackson (obra de teatre), Sweet taste of liberty: a true story of slavery and restitution in America, de W. Caleb McDaniel (assaig històric), Sontag: her life and work, de Benjamin Moser (biografia), The tradition, de Jericho Brown (poesia), The undying: pain, vulnerability, mortality, medicine, art, time, dreams, data, exhaustion, cancer and care, d'Anne Boyer, i The end of the myth: from the frontier to the border wall in the mind of America, de Greg Grandin (assaig general), l'òpera The Central Park Five, d'Anthony Davis (música) i la novel·la The Nickel boys, de Colson Whitehead (Ficció).