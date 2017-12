8TV no renova Quim Morales i escurça una hora Alfons Arús

260x366 Quim Morales Quim Morales

La política d’austeritat a 8TV es cobra dues noves víctimes: el programa Catalunya directe i el programa Arucitys. D’una banda, l’espai presentat per QuimMorales farà l’última edició el 22 de desembre: el Grupo Godó ha comunicat als seus responsables que no el renovarà, després del trimestre pel qual es va fer el contracte inicial. L’espai suposava la col·laboració de 8TV amb La Xarxa, l’organisme públic que dona suport i articula les televisions locals catalanes. Durant la seva singladura, el programa no ha aconseguit connectar amb els espectadors. De mitjana, només ha seduït 23.000 espectadors per emissió, la qual cosa representa l’1,6% dels qui a aquella hora (de sis de la tarda a dos quarts de vuit del vespre) miren la televisió. El millor resultat el va fer el 25 d’octubre, quan es va enfilar fins als 53.000 seguidors i un share del 3,8%.

D’altra banda, el veterà Arucitys tindrà una hora menys de durada a partir del 2 de gener. El grup ha aplicat una reducció de pressupost al magazín presentat per Alfons Arús, que es traduïrà en un programa més curt:tindrà tres hores i acabarà a les cinc de la tarda.

8TV ha tancat el novembre amb un 2,5% d'audiència, aproximadament un punt menys del que acostumava a fer quan mantenia el programa '8 al dia' amb Josep Cuní.