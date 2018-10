RTVE envia el Cultural Lleonesa - Barça de la Copa del Rei a Teledeporte per no perjudicar 'OT'

RTVE anunciava la setmana passada que havia arribat a un acord amb Mediapro per compartir l'emissió en obert del partit més destacat de cada jornada de la Copa del Rei d'aquesta temporada. L'aliança no implicava que el partit es veiés necessàriament per La 1, tal com ha demostrat RTVE avui amb l'anunci que el primer enfrontament, que emparella la Cultural Lleonesa i el Barça, es veurà per Teledeporte el dimecres 31 d'octubre a les 21.30 hores.

La corporació pública relega el partit a Teledeporte per evitar endarrerir l'horari d''Operación Triunfo', que s'emet els dimecres a partir de les 22.40 hores. Si el partit es retransmetés per La 1 implicaria que el 'talent' musical hauria de començar, com molt aviat, a les 23.30 hores, un horari poc adequat per a un programa que va adreçat a un públic familiar. De fet, l'horari habitual del programa també ha sigut criticat pels espectadors, perquè, a més de començar més tard de les deu de la nit, sol acabar passada la una de la matinada.

En total RTVE emetrà 10 partits de la Copa del Rei, els més destacats de cada ronda a partir dels setzens de final. La corporació, però, no ha aclarit si la resta d'enfrontaments es veuran per Teledeporte o a La 1.