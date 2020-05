RTVE i 'La Razón' denuncien agressions contra periodistes durant la manifestació de Vox a Madrid

La manifestació convocada per Vox a Madrid contra el govern espanyol i la seva gestió de la crisi del coronavirus ha acabat amb pressions a un reporter de TVE perquè no pogués informar. No ha sigut l'únic periodista que ha sigut increpat pels manifestants. El diari La Razón ha denunciat que un dels seus fotògrafs ha sigut agredit per uns manifestants mentre cobria l'acte. Segons explica la publicació, dues persones han atacat per l'esquena el reporter, han tirat la seva càmera a terra i l'han empès fins a trencar-li la roba.

Pel que fa al periodista de RTVE Gabriel López, era a la plaça de Colón per fer una connexió amb el canal 24h quan diversos manifestants han començat a fer soroll perquè no se'l sentís, a passar per davant de càmera i a tapar-lo amb banderes espanyoles. La convocatòria de Vox per manifestar-se en diferents ciutats espanyoles convidava els participants a mobilitzar-se amb els seus vehicles (cotxes i motos). De fet, durant la connexió de López, els manifestants han tapat la veu del periodista fent sonar els clàxons dels seus vehicles.

Santiago Abascal acusa al Gobierno de ocultar información y de intentar amedrentar a la oposición



Desde Madrid, informa @Gabrielopev https://t.co/elNpH002iv pic.twitter.com/ty7IsUQTOw — 24h (@24h_tve) May 23, 2020

El consell d'informatius de RTVE ha denunciat a través del seu compte de Twitter l'assetjament que ha patit el periodista durant la connexió. "La llibertat d'expressió i manifestació no pot coartar la llibertat de premsa i el dret d'informació", han assegurat des de l'ens.

La libertad de expresión y manifestación no puede coartar la libertad de prensa y el derecho a la información. Apoyamos a nuestros compañeros y pedimos que cese el hostigamiento de quienes les impiden informar en libertad y seguridad. #SinPeriodismoNoHayDemocracia pic.twitter.com/4awXcx6xS0 — C.Informativos TVE (@CdItve) May 23, 2020

En un comunicat, La Razón ha condemnat les agressions a periodistes i fotògrafs. "L'amenaça i intimidació als professionals de la premsa posa en perill la llibertat d'informació i la salut de la democràcia", han remarcat.