‘Radio Gaga’ reivindica l’art d’escoltar

Dos homes barbuts –Quique Peinado i Manuel Burque– i una emissora de ràdio mòbil. Aquests tres elements i la paraula son l’essència de 'Radio Gaga', el programa del canal #0 que aposta per deixar parlar la gent normal i, sobretot, escoltar-los. A partir de demà la parella torna a emprendre la seva ruta per acostar el micròfon de la seva emissora, que emet fins a 30 km a la rodona, a històries de vida silenciades o poc conegudes. Els participants en el programa poden escoltar les seves intervencions a través dels transistors que els reparteixen els presentadors.

Benidorm, primera parada

Aquesta nova tanda d'episodis vol mantenir el to i l’estil de la primera, que va rebre elogis la crítica. “En aquesta entrega estàvem més segurs perquè ja sabíem de què era capaç l’equip. De fet, la segona temporada és molt millor que la primera”, assegura Quique Peinado a l'ARA. La sensibilitat a l’hora d’acostar-se a casos difícils és una de les virtuts del format. Si en l’anterior edició Burque i Peinado van visitar llocs com Las Tres Mil Viviendas de Sevilla o l’Institut Guttman, aquesta vegada compartiran moments amb els nens de la Casa dels Xuklis, una casa d’acollida per a famílies amb fills malats de càncer, o amb adolescents que lluiten contra la bulímia i l’anorèxia a l’Institut de Trastrons Alimentaris (ITA), entre altres malalties. A més, per primera vegada, Peinado i Burque aparcaran la seva emissora mòbil i pujaran a un avió per anar fins a Anantapur, a l'Índia, on faran un programa amb la Fundació Vicenç Ferrer.

L’estrena, però, serà més a prop, a Benidorm. 'Radio Gaga' inaugura temporada en un hotel on s’allotgen un grup de jubilats de Toledo. Per a Peinado aquesta és la millor trobada de totes les que han fet fins ara. “A mi Benidorm em va sorprendre per bé. Jo tenia les expectatives molt baixes i les històries que ens vam trobar em semblen meravelloses. Expliquem una gran varietat de coses del que significa ser gran”, assegura el periodista, que aprofita per lloar la inversió pública en la gent gran i en l'Imserso. “Em sembla que són persones que es mereixen aquests viatges, que porten tota la vida treballant o tenen problemes greus de salut i per ells anar a Benidorm és una alegria”, remarca.

La interacció entre els conductors del programa i els convidats a la seva emissora es basa en la naturalitat i la improvisació, perquè Peinado i Burque intenten arribar allà on van com més verges millor. "Ens donen un parell de dades per saber per on anar, però no ens diuen pràcticament res del que hi ha perquè és bo per al programa, per mantenir l'espontaneïtat i que les nostres reaccions siguin reals", comenta Peinado, que afegeix que, tot i que al principi això els provocava certa sensació de vertigen, ara ja hi estan fets i les converses flueixen de manera natural.

Tenir la mínima informació possible facilita, a més, que es pugui complir el principal objectiu de l'espai: escoltar amb atenció l'interlocutor, una pràctica que, segons Peinado, està en procés de desaparició. "Socialment, cada cop tenim moltes més maneres de comunicar-nos i moltes menys ganes d'escoltar, si més no amb empatia", explica. "El programa és un elogi a la ràdio i al saber escoltar. Intentem fer herois de les persones normals, que viuen situacions difícils", conclou el periodista, que assegura que arran del programa ha canviat la manera d'enfrontar-se a les entrevistes. "Quan ets periodista moltes vegades estàs pensant en la següent pregunta quan l’altre està responent i estàs més obsessionat per treure la gran notícia que per explicar una història que valgui la pena", assegura.

'Radio Gaga' fuig del paternalisme o la llàgrima fàcil i intenta transmetre optimisme. "És difícil que no se te'n vagi la mà, però nosaltres volem tractar la gent sense condescendència i que el missatge sigui positiu", argumenta.

Reivindicació social

L'atenció als problemes socials fa que es pugui pensar en 'Radio Gaga' com un programa ideal per a la televisió pública, tal com era el format original belga. "És un programa prototípic de televisió pública però a l'espanyola no hi té cabuda, és així. El van oferir a la pública abans que a #0 i no el van comprar", comenta Peinado.

"Tot el que tingui a veure amb problemes socials o temes que puguin moure la gent a caminar cap a una societat diferent ara mateix no preocupa”, explica Peinado, que assegura que el seu somni i el de Burque és poder fer 'Radio Gaga' en una presó de dones, un desig que encara no han pogut complir per les dificultats burocràtiques.