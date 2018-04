Ramon Rovira debuta a 8TV amb 111.000 espectadors i un 4%

260x366 Ramon Rovira dirigeix l’àrea audiovisual del Grupo Godó / 8TV Ramon Rovira dirigeix l’àrea audiovisual del Grupo Godó / 8TV

La presentació del nou programa 'La nit a 8TV' es va saldar amb una audiència mitjana de 111.000 espectadors i un 4% de quota de pantalla. Són uns resultats que li van permetre a la cadena millorar la seva dada d'audiència i acabar el dia amb un 3,3% de 'share'.

El gerro d'aigua freda, però, el rep el nou format de '8 al dia', que es queda en només 30.000 espectadors i un 1,7% de quota. El programa de Jordi Armenteras es veu perjudicat pel fet que abans arribava fins passats dos quarts d'onze i en canvi, a partir d'aquesta setmana, ja tan sols té una hora de programa i acaba abans de les nou del vespre. Aquest abril, '8 al dia' havia registrat resultats molt irregulars, però sempre superiors: des del 65.000 seguidors i un 2,6% de 'share' fins a 141.000 televidents i un 5,1%.

En tot cas, i en un context d'actualitat molt variable, cal esperar algunes setmanes per veure on s'estabilitzen tots dos espais per saber si la jugada instada per Rovira (en qualitat de director audiovisual del grup) per tal d'equilibrar econòmicament 8TV és reeixida també pel que fa a l'audiència.